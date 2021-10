Gasilci trikrat na teren zaradi gorečih odpadkov

3.10.2021 | 09:30

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv; PGD Ivančna Gorica)

Včeraj ob 18.51 so v Vrhpolju pri Šentvidu, občina Ivančna Gorica, Romi v svojem naselju kurili kable in odpadni material. Kup navlake na površini 50 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Ivančna Gorica in Šentvid pri Stični.

Sinoči ob 23.18 so na Malem Kalu, občina Mirna Peč, gorele smeti. Gasilci PGD Mirna Peč so pogasili okoli 200 kvadratnih metrov mešanega odpadnega materiala.

Ponoči ob 00.48 pa je v Podhosti, občina Dolenjske Toplice, gorel kup lesnih odpadkov. Gasilci PGD Dolenjske Toplice in Soteska so premetali tramove in pogasili požar na površini okoli 25 kvadratnih metrov.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJETA 2, TP PLASTOFORM.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PSC MAČKOVEC 2;

- od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PSC MAČKOVEC 1.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.