Zmagali Trebanjci in Ribničani, Dobova in SVIŠ brez točk

3.10.2021 | 08:50

Trebanjci nadaljujejo niz neporaženosti v novi sezoni Lige NLB, tokrat so ugnali Maribor Branik z 31:26. (foto: RK Trimo Trebnje)

V četrtem krogu rokometne Lige NLB je ekipa Trima Trebnjega vknjižila četrto zmago, rokometaši Urbanscapa Loke prišli do ponovne zmage na domačih tleh proti tekmecu iz Dobove. Na Kodeljevem so Ljubljančani po zastreljeni sedemmetrovki izpustili iz rok neodločen rezultat proti gostom iz Ribnice. Po pričakovanjih so bili Velenjčani uspešni v Ivančni Gorici.

Maribor Branik - Trimo Trebnje 25:31 (12:18)

Rokometaši trebanjskega Trima so v gosteh premagali Maribor Branik z 31:25 (18:12).

* Dvorana Tabor, gledalcev 150, sodnika: Dejan in Igor Ivančič.

* Maribor Branik: Lorger, Strašek, Knez 1, Dosedla, Veselinović 2, Zupanič, Sok 10 (7), Kovačec, Jerenec 3, Janc 1, Košec 1, Gregorič 3, Blagotinšek 1, Hedl 2, Nešič, Rakita 1.

* Trimo Trebnje: Ristanović, Čudič, Slatinek Jovičić, Višček 2, Horvat 1, Stanojević 3, Ončev 9 (4), Kotar 3, Potočnik, Udovič 5, Čulk, Grbič 2, Cirar, Glavaš 2 (2), Florjančič 1, Ćorsović 3.

* Sedemmetrovke: Maribor Branik 7 (7), Trimo Trebnje 6 (6).

* Izključitve: Maribor Branik 2, Trimo Trebnje 6 minut.

* Rdeči karton: /.

Trebanjci so v štajersko prestolnico prišli kot veliki favoriti, to vlogo pa so tudi upravičili. Po četrti zmagi na štirih dvobojih so na vrhu lestvice po točkah ujeli vodilne Celjane, medtem ko so Mariborčani v ligi NLB doživeli tretji poraz.

Izbranci gostujočega trenerja Uroša Zormana so takoj zagospodarili v Taboru in že v deseti minuti povedli s 4:1, prednost pa nato postopoma plemenitili. Na koncu prvega polčasa je že znašala šest (18:12), v začetku drugega pa deset golov (25:15) in jasno je bilo, da bosta točki romali na Dolenjsko.

V trebanjski ekipi je bil najbolj učinkovit Toše Ončev z devetimi goli, v mariborski pa je enega več zabil Tadej Sok.

Uroš Zorman, trener Trima: "Mislim, da smo pokazali, po kaj smo prišli v Maribor. Že od prve sekunde smo gradili gol za gol in si ustvarili razliko do konca prvega polčasa. V nadaljevanju drugega polčasa smo malo popustili, vendar zmaga nikoli ni bila ogrožena. Čestitam fantom za odlično predstavo."

Toše Ončev, igralec RK Trimo Trebnje: »Tekmo smo odprli dobro in skozi celotno srečanje ohranjali prednost. Čestitke fantom za zmago, že zdaj pa usmerjamo misli v naslednjo tekmo s Herz Šmartnim.«

Trebanjska ekipa bo v prihodnjem krogu gostila Herz Šmartno.

Urbanscape Loka - Dobova 28:20 (14:8)

Rokometaši Urbanscapa Loke so premagali Dobovo z 28:20 (14:8).

* Dvorana Poden, gledalcev 140, sodnika: Turnšek in Čretnik.

* Urbanscape Loka: Dolenc, Stanojlović, Juričan, Dolenc, Cingesar 1, Jamnik 4 (1), U. Pipp 9 (1), Mali 1, M. Pipp 4, Bergant 1, A. Jesenko 5 (1), Damjanović 2, M. Jesenko, Belič-Pfajfar 1, Jankovski.

* Dobova: Husejnović, Blaževič, Bogovič, Fabek, Glogovšek 1, Gerjovič, Šafranko 4 (1), Abramović, Dragan 5, Luzar, Matjašič, Kučič 1, Rantah 2, Šukić, Smiljanić, Kamnikar, Mladkovič 2, Mlakar 3, Ferenčak 1, Kozolić 1, Meris, Mijušković.

* Sedemmetrovke: Urbanscape Loka 4 (3), Dobova 2 (1).

* Izključitve: Urbanscape Loka 4, Dobova 6 minut.

* Rdeči karton: /.

Gorenjska zasedba je dosegla tretjo zmago v tej sezoni. Po ormoškem Jeruzalemu in velenjskem Gorenju je na kolena položila še Dobovo, ki je doslej slavila le v uvodnem krogu v Slovenj Gradcu, nato pa morala priznati premoč trebanjskemu Trimu in Gorenju.

Uvodoma je bila tekma izenačena, nato pa so gostitelji - pri vodstvu s 7:6 - močno dvignili raven svoje igre in si v končnici prvega polčasa priigrali šest golov prednosti (14:8).

Gosti iz Posavja so v 35. minuti prepolovili zaostanek (14:11), kar je prebudilo Škofjeločane. V nadaljevanju so zaigrali veliko bolj odgovorno in zavzeto ter si v 50. minuti po golu Gašperja Malija znova priigrali šest golov prednosti (21:15), tekmo pa nato brez stresnih trenutkov pripeljali do zmage.

V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Urban Pipp z devetimi, v gostujoči pa Andraž Dragan s petimi goli.

Andraž Dragan, rokometaš Dobove: "Žal je primanjkovalo ekipne igre. Preveč smo se zaletavali v obrambo skozi sredino in posledično nismo izkoriščali naše širine. Napad nam enostavno ni stekel, kot smo si želeli in po navodilih našega trenerja. V obrambi smo se borili, prikazali borbeno igro, vendar smo zadetek na koncu vseeno prejeli. Imeli smo kar nekaj težav s pripravo. Nismo bili vedno prisotni v celoti in se potem nismo mogli pripraviti na Škofjo Loko, kot bi si želeli."

Ekipa iz Dobove bo v prihodnjem krogu gostila Sviš Ivančno Gorico.

LL Grosist Slovan - Riko Ribnica 24:25 (10:15)

Rokometaši Rika Ribnice so v gosteh premagali LL Grosist Slovan s 25:24 (15:10).

* Dvorana Kodeljevo, gledalcev 100, sodnika: Lah in Sok.

* LL Grosist Slovan: Grudnik, Selakovič, Čaušević 5, Serdinšek-Ekart, Gabrieri, Dragar, Tufegdžić 4 (2), Topolovec 4 (2), Lipovac, Miklavec 4, Lešek 1, Stopar 1, Martinović 5, Kotar, Turnšek.

* Riko Ribnica: Glavan, Meštrić, Klarič, Levstek, Šolaja, Bogdanović 2, Gorenc, Žagar 3, Ljevar 2, Miličevič 5, Nosan 1, Cimerman, Simić, Pucelj 8 (7), Nosan 2, Buneta 2 (1).

* Sedemmetrovke: LL Grosist Slovan 6 (4), Riko Ribnica 8 (8).

* Izključitve: LL Grosist Slovan 12, Riko Ribnica 10 minut.

* Rdeči karton: /.

Osrednja tekma četrtega kroga med rokometaši iz Ljubljane in Ribnice, ki so na dosedanjih tekmah imeli 100-odstotni izkupiček, se je v hramu slovenskega rokometa na Kodeljevem končal po okusu gostov iz dežele suhe robe. Izbranci Roberta Beguša so se tako po točkah izenačili s Celjani in Trebanjci, prav vsi so na uvodnih štirih tekmah zbrali maksimalnih osem točk.

Ribničani so po izenačenem uvodu tehtnico na svojo stran nagnili v končnici prvega polčasa, ko so povsem zasenčili izbrance domačega trenerja Aleša Repine. V 25. minuti so povedli s 13:8, tik pred odhodom na veliki odmor pa si po golu Jana Puclja priigrali šest golov prednosti (15:9).

V drugem polčasu so Ljubljančani zaigrali veliko bolje in le malo je manjkalo, da ne bi tekme postavili na glavo. V 52. minuti so po golu Vida Miklavca povsem zadihali za ovratnik tekmecev in se približali na gol zaostanka (20:21).

V izjemno razburljivi in izenačeni končnici so nekajkrat zapravili priložnost za izenačenje, nazadnje v zadnji minuti. "Tragična osebnost dvoboja" je bil Tim Topolovec, ki je v zadnji minuti najprej zastreljal sedemmetrovko, po minuti odmora pa še strel za izenačenje.

V ribniški ekipi je bil najbolj učinkovit Jan Pucelj z osmimi goli, izkazal pa se je tudi vratar Sando Meštrić z 12 obrambami. Pri Ljubljančanih sta Davor Čaušević in Patrik Martinović dosegla po pet golov, vratar Tilen Grudnik pa je zbral 16 obramb.

Robert Beguš, trener Rika Ribnice: "Sami smo poskrbeli za napeto tekmo. Polčas smo dobili za pet zadetkov. Namesto da bi povečali razliko, ko smo imeli možnost, smo zgrešili nekaj lahkih strelov. Tako smo sami sebi naredili zanimivo tekmo, a na koncu se je na srečo uspešno končalo za nas."

Ribniška zasedba bo v prihodnjem krogu gostila Urbanscape Loko.

Sviš Ivančna Gorica - Gorenje Velenje 21:28 (12:11)

Rokometaši velenjskega Gorenja so na v gosteh v Stični premagali Sviš Ivančno Gorico z 28:21 (11:12).

* Dvorana OŠ, sodnika: Humek in Škvarč.

* Sviš Ivančna Gorica: Komar, Mlakar, Tekavec, Bevec 3, Knez 2, Zavodnik 2, Tekavčič, Kutnar, Pirnat 2, Marojević 7 (4), Sašek, Košir 3, Kompare 1 (1), Košir, Vidmar 1, Ropič.

* Gorenje Velenje: Panjtar, Taletović, Haseljić 6, Tajnik 2 (1), Pajt 3 (1), Velić, Starc, Miklavčič 3, Drobež 1, Sokolič 3, Verdinek 3, Šiško 3, Grmšek 1, Predović, Kavčič 3, Ravnikar.

* Sedemmetrovke: Sviš Ivančna Gorica 7 (5), Gorenje Velenje 5 (2).

* Izključitve: Sviš Ivančna Gorica 12, Gorenje Velenje 6 minut.

* Rdeči karton: Predović (24.).

Državni prvaki iz Velenja so imeli na Dolenjskem v prvem polčasu nekaj težav, v drugem pa zadeve postavili na pravo mesto in dosegli drugo zmago v tej sezoni ter se počasi pomikajo proti vrhu lestvice.

Rokometaši iz Ivančne Gorice so v prvem polčasu pošteno namučili tekmece iz Šaleške doline. Začeli so silovito ter povedli s 4:1 in 6:2, a so jih gosti ujeli in izenačili na 10:10.

V prvi polovici drugega polčasa je bila tekma izenačena, v prelomnih trenutkih dvoboja pa so izbranci Zorana Jovičića zaigrali tako kot znajo in strli odpor Dolenjcev. Pri vodstvu z 19:18 so nato naredili delni izid 9:3 in tekmo odločili sebi v prid.

V gostujoči ekipi je bil najbolj učinkovit Ibrahim Haseljić s šestimi goli, v domači je en zadetek več dosegel Marko Marojević.

Marko Marojević, rokometaš SVIŠ Ivančne Gorice: "Borili smo se do zadnje minute. Zmanjkalo je malo izkušenj, malo športne sreče in tudi realizacija je bila slaba. Njihov vratar nam je obranil kar nekaj strelov. Tekme nismo mogli do izpeljati do konca. To je to. Nimam kaj drugega povedati."

Zasedba iz Ivančne Gorice bo v prihodnjem krogu gostovala v Dobovi.

Izidi 4. kroga rokometne lige NLB in lestvica.

* Izidi, 4. krog:

- petek, 1. oktober:

Jeruzalem Ormož - Celje Pivovarna Laško 25:37 (12:18)

- sobota, 2. oktober:

Maribor Branik - Trimo Trebnje 25:31 (12:18)

Urbanscape Loka - Dobova 28:20 (14:8)

LL Grosist Slovan - Riko Ribnica 24:25 (10:15)

Sviš Ivančna Gorica - Gorenje Velenje 21:28 (12:11)

Koper - Ljubljana 32:24 (19:11)

Herz Šmartno - Slovenj Gradec 2011 25:24 (9:12)

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 4 4 0 0 135:96 8

2. Riko Ribnica 4 4 0 0 126:104 8

3. Trimo Trebnje 4 4 0 0 121:106 8

4. Urbanscape Loka 4 3 0 1 108:96 6

5. LL Grosist Slovan 4 3 0 1 100:95 6

6. Gorenje Velenje 4 2 0 2 113:95 4

7. Slovenj Gradec 2011 4 2 0 2 106:100 4

8. Ljubljana 4 2 0 2 115:122 4

9. Koper 4 1 0 3 99:106 2

10. Maribor Branik 4 1 0 3 107:117 2

11. Herz Šmartno 4 1 0 3 108:132 2

12. Dobova 4 1 0 3 101:128 2

13. Sviš Ivančna Gorica 4 0 0 4 98:115 0

14. Jeruzalem Ormož 4 0 0 4 102:127 0

STA; M. K.