FOTO: Tri desetletja akcije Skala - z miličniki na tajni nočni prevoz delegatov v slovensko skupščino

3.10.2021 | 14:00

S pohodom in proslavo na Sevnem so včeraj obeležili jubilej skcije Skala. (foto: M. Ž.)

Sevno - Policijsko veteransko društvo Sever Dolenjska in Bela krajina je včeraj v sodelovanju z Grmom Novo mesto – centrom biotehnike in turizma s pohodom iz Glavnega trga v Novem mestu in slovesnostjo v Sevnem obeležilo spomin na prelomne dogodke ob osamosvojitvi Slovenije, med njimi je bila tudi akcija Skala. Šlo je za tajni prevoz delegatov takratne slovenske skupščine z Dolenjske in Bele krajine na nočno zasedanje v Ljubljano 19. junija leta 1991.

Dogajanje tistega dne in časa so osvetlili Boštjan Kovačič, takratni delegat skupščine z Dolenjske, Anton Gole, tedanji inšpektor za posebne in vojne enote milice, Tone Hrovat, direktor Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma, in Marjan Dragan, predsednik PDV Sever Dolenjska in Bela krajina.

»UNZ Novo mesto je organiziral prevoz delegatov z Dolenjske in Bele krajine najprej na zborno mesto pri Kmetijski šoli Grm na Bajnofu in nato od tam po posebnem načrtu po varnih poteh po dolini Krke do Ljubljane. Med potovanjem je bila prisotna velika napetost, še posebej tam, ker zaradi ovir, ki so bile brez nadzora milice in teritorialne obrambe, nismo mogli nadaljevati vožnje in smo hitro spremenili smer vožnje. Kot vodja zavarovanja prevoza delegatov skupščine v Ljubljano lahko rečem, da je poleg te akcije še mnogo drugih izredno nevarnih in tveganih aktivnosti takratni sestav aktivnih in rezervnih miličnikov izpeljal odgovorno in profesionalno,« je povedal Dragan in dodal, da si bodo zato, ker so mnoge akcije in aktivnosti ONZ – takratne milice ostale javnosti nepoznane, v bodoče še bolj prizadevali, da javnost seznanjajo, kako pomembno nalogo so miličniki imeli v procesu osamosvojitve Slovenije. Zato so ob tej priložnosti tudi natisnili brošuro s podrobnim opisom akcije Skala.

Program je občuteno povezovala doc.dr. Lea - Marija Colarič - Jakše, dekanja visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto.

M. Ž.

