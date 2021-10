V soboto 531 okužb, pozitivnih 21,8 odstotka opravljenih testov

3.10.2021 | 12:50

V soboto so opravili 2438 PCR-testov na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 531 okužb, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Pozitivnih je bilo 21,8 odstotka opravljenih testov. Po oceni NIJZ je v državi trenutno 12.358 aktivnih primerov okužbe, kar je 15 manj kot dan prej.

Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb trenutno znaša 879, kar je 12 več kot dan prej. V zadnjih 14 dneh so potrdili v povprečju 583 okužb na 100.000 prebivalcev, kar je ena manj v primerjavi s povprečjem dan prej, kažejo podatki NIJZ.

V soboto so sicer opravili tudi 14.806 hitrih testov, ki jih v primeru pozitivnega izvida preverijo še s testi PCR. Delež pozitivnih PCR-testov je bil v soboto za 1,9 odstotne točke višji kot dan prej.

V bolnišnicah zdravijo 428 covidnih bolnikov, to je dva več kot dan prej. Med njimi jih 123 potrebuje intenzivno nego, pet več kot dan prej. Umrlo je pet covidnih bolnikov.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je pri nas po podatkih vlade cepljenih 1.128.800 ljudi oz. 53 odstotkov celotne populacije. Med starejšimi od 18 let je delež cepljenih z enim odmerkom 63-odstoten, med starejšimi od 50 let pa znaša 75 odstotkov.

Z vsemi odmerki cepiva je medtem cepljenih 1.008.167 ljudi. To pomeni, da je polno cepljenega 48 odstotkov celotnega prebivalstva v državi. Med starejšimi od 18 let je z vsemi odmerki cepljenih 57 odstotkov, med starejšimi od 50 let pa 69 odstotkov.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo tako kot včeraj 31 covidnih bolnikov, a od tega deset na intenzivni terapiji (včeraj 9). Dva nova pacienta so sprejeli in dva tudi odpustili.

V SB Brežice se tudi danes za covidom zdravi en bolnik.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Ribnica 16, Novo mesto 8, Trebnje 4, Semič 3, Črnomelj 2, Šmarješke Toplice in Mokronog Trebelno 1

Posavje - Krško 2, Brežice, Radeče in Kostanjevica na Krki 1

