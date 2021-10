FOTO: Na Novomeškem polmaratonu z rekordom proge zmagal Mitja Krevs

3.10.2021 | 15:00

Zmagovalec Mitja Krevs

Med ženskami je bila najhitrejša Novomeščanka Anja Fink.

Gonilna sila Novomeškega polmaratona Primož Kobe

Novomeškega polmaratona so se udeležili tekači in tekačice iz vsepovsod.

Klara Lukan je bila najhitrejša na 10-kilometrski preizkušnji.

Novo mesto - Tekači in tekačice iz različnih koncev Slovenije so danes dopoldan preplavili Novo mesto, kjer je potekal četrti Novomeški polmaraton. Organizatorji so se znova izkazali s pripravo prireditve, številčna udeležba pa potrjuje, da si tudi dolenjska prestolnica več kot zasluži takšen tekaški praznik. Na štartu se je zbralo nekaj manj kot 800 tekačev in tekačic, polovica je zmogla preteči 21 kilometrov, ostali pa so se podali na 10 kilometrov oz. 6,5 kilometra dolgo preizkušnjo.

Novomeški polmaraton je letos štel tudi za državno prvenstvo članov in članic ter veteranov in veterank. Z 21 kilometrov in 98 metrov dolgo progo je najhitreje opravil Mirnopečan Mitja Krevs (1:07:23), ki je za nekaj sekund izboljšal rekordno znamko. To je lani z 1:07:56 postavil olimpijski maratonec in gonilna sila te prireditve Primož Kobe, ki pa je bil letos le v vlogi organizatorja. »Po preboleli bolezni covid-19 še nisem povsem pripravljen, vemo pa, da takšen polmaraton zahteva celega človeka. Tudi letos je bilo zelo zahtevno organizirati takšno prireditev, vesel sem, da nam je uspelo. Glede na razmere in omejitve smo zadovoljni z udeležbo, želimo pa si še več tekačev in tekačic tudi iz drugih držav,« je za naš časopis povedal Kobe, ki se je vsem prostovoljcem, ki so pomagali pri izvedbi prireditve, tudi zahvalil za pomoč. Ker ni več lastnik rekorda, ni razočaran, vesel je bil, da je Mitji uspel tak dosežek, kajti, kot je dejal, je zelo dober tekmovalec in ima za sabo odlično sezono.

»Danes sem se odločil, da bom odtekel v svojem ritmu. Letos sem v drugačnem izhodišču kot leta poprej, kajti šele dobro sem začel trenirati, tako da nisem vedel, kakšen bo občutek na koncu, kajti v zadnjem obdobju nimamo za sabo toliko kilometrov. Na koncu se je vse lepo izšlo, noge so dobro tekle, sem zadovoljen z rezultatom, še posebej ta to obdobje,« je povedal zmagovalec Novomeškega polmaratona.

Drugi je v cilj pritekel Jan Brešan (1:10:14), tretji pa je bil Matic Modic (1:11:20). Med ženskami je prvo mesto osvojila domačinka Anja Fink (1:15:25), druga je bila lanskoletna zmagovalka Neja Kršinar (1:17:10), tretja Georginah Njoki (1:21:59). »Zelo sem srečan in res nisem tega pričakovala, kajti vedela sem, da je proga zelo zahtevna. Zahvalila bi se sorodnikom, prijateljem, trenerju in vsem drugim, ki so me spodbujali ob progi. Vremenski pogoji so bili odlični. Tekla sem skupaj z enim tekmovalcem, ki mi je narekoval tempo, zato mi je bilo nekoliko lažje, ko je nekoliko zapihal veter,« je povedala Finkova, ki je pred dnevi v Slovenskih Konjicah postala tudi državna prvakinja na 10 kilometrov.

Današnjo 10-kilometrov dolgo preizkušnjo je dobila olimpijka Klara Lukan iz Šentjerneja, za katero je bil, kot je dejala, ta tek nekaj za dušo po naporni in uspešni sezoni.

Organizatorji so včeraj pripravili tudi predšolske in šolske teke, brezplačno nordijsko hojo in pohod, na svoj račun so pa so tudi letos prišli ljubitelji canicrossa – zabavnega teka s psi.

Besedilo in fotografije: R. N.

