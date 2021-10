Trgatev mestne trte: Pozeba ji ni škodila

3.10.2021 | 19:00

Pri trgatvi potomke so sodelovali tudi (z leve): častni meščan Kostanjevice Stanislav Matija Tomazin, kralj cvička Matjaž Golob, vinska kraljica Ana Pavlin in predsednik ZDVD Miran Jurak. (Foto: Pavel Perc)

Kostanjevica na Krki - Družabna trgatev potomke vinske trte z mariborskega Lenta – Trgatev je bila obilna, saj so bili grozdi veliki kot le malokdaj – Podelitev priznanj

Leta 2002, ko je Kostanjevica na Krki praznovala 750-letnico prve omembe mesta v pisnih virih, je na pobudo Društva vinogradnikov Kostanjevica na Krki ob južnem zidu nekdanjega cistercijanskega samostana svoje zavetje našla potomka žametne črnine z mariborskega Lenta, najstarejše vinske trte na svetu. Vinogradnike in vinogradnice povezuje in združuje ter prikliče k sebi, ko potrebuje posebno nego – ob rezatvi, ko jo je treba razpresti po žicah, ji razredčiti mladice in liste, ji vliti ljubezen za rast in tudi ko je leto okoli in pride dan trgatve.

Ob petkovem srečanju se je ponovno zbralo nekaj trgačev, članov kostanjeviškega društva vinogradnikov. Društva, ki je s prostovoljnim delom številnih članov, predvsem pa z dobrimi vini, zaznamovalo in obogatilo različne prireditve ter poneslo glas o mestu Kostanjevica na Krki tudi navzven. Skrben gospodar potomke slavne trte je Občina Kostanjevica na Krki. Župan Ladko Petretič je povedal, da je bila letošnja pozeba v teh krajih sicer usodna zlasti za žametno črnino, tako da je marsikateri pridelovalci cvička nimajo dovolj za pridelavo dolenjskega posebneža. Tega grozdja ni ali pa so cene vinogradniki tako navili, da se račun ne izide.

Da naše vinogradnice in vinogradniki po slovenskih gričkih opravljajo svoje delo v vinogradih in kleteh z vso mero ljubezni, vestno, skrbno, odgovorno in čutno, je moderatorju prireditve Urbanu Urhu Jakšetu pritrdila tudi gostja, ki zastopa družino slovenskih vinogradnikov in vinarjev, vinska kraljica Slovenije Ana Pavlin.

Družno z novim kraljem cvička Matjažem Golobom iz Društva vinogradnikov Malkovec, predsednikom Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miranom Jurakom, županom Ladkom Petretičem in dolgoletnim predsednikom Društva vinogradnikov Kostanjevica na Krki Stanetom Tomazinom ter še nekaterimi člani so se lotili trgatve. Da je bilo v krasnem sončnem popoldnevu še bolj veselo, je Matija Tomazin raztegnil meh frajtonarice.

Vinogradniki še kako dobro vedo, da ni samoumevno, da grozdje zraste in da je kakovostno. Pot do tega je dolga in nega mora biti pozorna. Za to vestno in odgovorno skrbi že vsa leta Jože Klemenčič. Trgatev je bila obilna, saj trte ob obzidju Galerije Božidar Jakac ni prizadela pozeba, pa tudi vode ima očitno dovolj iz podtalnice, ki jo redno in izdatno oskrbuje bližnji potok Obrh. Trte sploh ni dognojeval.

Ob koncu so podelili priznanja za dobra vina, ocenjena na društvenem ocenjevanju in priznanja z 49. Tedna cvička.

