Drevo ogrožalo hišo; vonj po plinu

4.10.2021 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Včeraj ob 8.07 so v naselju Pleterje, občina Krško, gasilci PGE Krško s pomočjo avtolestve odstranili drevo, ki je ogrožalo stanovanjski in gospodarski objekt.

Ob 9.26 se je v objektu na Dobovski cesti v Brežicah širil vonj po plinu. Gasilci PGE Krško so objekt pregledali, opravili meritve koncentracije izpusta plina in prezračili prostore.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUTORAJ, na izvodu LEVO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAHAROVEC;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OTOČEC;

- od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJA VAS.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 9:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAČJE SELO, izvod 1. GOSTILNA LEVO;

- od 6:00 do 8:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP SODIŠČE TREBNJE 1992.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Gorelce danes med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP Vrhovo nizkonapetostno omrežje – Smer Hotemež levo pa med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.