Krkašice v Velenju do tretje zmage

4.10.2021 | 07:50

FOTO: ŽRK Krka FB

Na zadnji tekmi četrtega kroga 1. ženske rokometne lige so rokometašice Krke Novega mesta z 32:30 premagale zasedbo Velenja.

Velenjčanke in Novomeščanke so z medsebojnim obračunom sklenile četrti krog 1. ženske lige. Uspešnejše so bile izbranke Gašperja Kovača, ki so s svojo tretjo zmago sezone rokometašicam iz Šaleške doline preprečile, da pridejo do prvih točk.

1. ŽENSKA ROKOMETNA LIGA, MODRA SKUPINA, 4. KROG:

nedelja, 3. oktobra:

ŽRK VELENJE : ŽRK KRKA NOVO MESTO 30:32 (14:17)

Ferenc (4) in Černivec po 7; Novak 9, Kramar in Smonkar (4) po 7.

STATISTIKA

Krka iz Novega mesta je obračun v Velenju začela obetavneje, a so gostiteljice do polovice prvega polčasa prešle v vodstvo, ki pa ga niso uspele zadržati. Gostje so do odmora vajeti igre znova prevzele v svoje roke in se po zadetku Petra Kramar v slačilnico na posvet odpravile v vodstvu s 16:13. V nadaljevanju sta se ekipi še izmenjali v vodstvu, v končnici pa so bile bolj odločne rokometašice iz Novega mesta, ki so se veselile zmage z 32:30.

Pri gostiteljicah sta na strelski fronti prednjačili Nastja Ferenc in Adrijana Černivec s po sedmimi zadetki. Najboljša strelka Dolenjk in obračuna je bila z devetimi zadetki Erin Novak. Velenje bo svojo prvo zmago v sezono poskusilo doseči na gostovanju pri neporaženih Ajdovkah, Novomeščanke pa bodo niz neporaženosti poskušale podaljšati na Ptuju.

IZJAVA PO TEKMI

Petra Kramer, rokometašica Krke: "Tretja tekma v enem tednu. Zavedale smo se, da gremo v Velenje na zahtevno tekmo. Na začetku smo bile nekoliko nezbrane, nato pa smo na koncu stisnile in prikazale boljšo igro. Mislim, da smo imele tudi nekaj sreče in vesela sem, da dve točki potujeta v Novo mesto."

* Izidi, 4. krog:

- modra skupina:

- četrtek, 30. september:

Litija - Mlinotest Ajdovščina 22:24 (10:11)

- sobota, 2. oktober:

Z'dežele - Krim Mercator 22:38 (7:18)

Ptuj - Zagorje 31:28 (14:14)

Zelene doline Žalec - Trgo ABC Izola 21:18 (12:11)

- nedelja, 3. oktober:

Velenje - Krka 30:32 (14:17)

- lestvica:

1. Krim Mercator 4 4 0 0 167:88 8

2. Mlinotest Ajdovščina 4 3 1 0 112:93 7

3. Krka Novo mesto 4 3 0 1 106:108 6

4. Z'dežele 4 2 1 1 115:102 5

5. Litija 4 2 0 2 113:114 4

6. Zelene doline Žalec 3 1 0 2 71:86 2

7. Ptuj 3 1 0 2 77:109 2

8. Velenje 2 0 0 2 57:65 0

9. Trgo ABC Izola 3 0 0 3 53:79 0

10. Zagorje 3 0 0 3 67:94 0

- zelena skupina, 3. krog:

- sobota, 2. oktober:

Olimpija - Vrhnika 32:28 (15:15)

Koper - Sava Kranj 25:21 (11:12)

Zvezda Logatec - Branik Maribor 20:23 (11:12)

- lestvica:

1. Koper 3 3 0 0 72:61 6

2. Olimpija 2 2 0 0 59:54 4

3. Branik 2 1 0 1 51:50 2

4. Vrhnika 3 1 0 2 79:84 2

5. Sava Kranj 3 0 1 2 73:78 1

6. Logatec 3 0 1 2 65:71 1

STA; M. K.