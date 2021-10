Z remijem Krke konec 10. kroga 2. SNL; prva zmaga Brežic

4.10.2021 | 08:20

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv DL; R. N.)

Nogometaši Krke in Beltincev so sinoči končali 10. krog 2. slovenske lige. Ekipi sta se razšli z 1:1 in ostajata na enajstem oziroma desetem mestu.

V soboto so nogometaši Triglava skočili na vrh lestvice, potem ko so na gostovanju premagali velenjski Rudar z 1:0. Edini gol je v 50. minuti z lepim strelom z 20 metrov dosegel Mark Čeh. Triglav ima 25 točk, tri več od Gorice, ki ima še tekmo v dobrem. Tekma Jadran Dekani - Gorica je namreč prestavljena na kasnejši termin.

Na drugih sobotnih tekmah sta se Dob in Fužinar razšla z 1:1, Drava je doma izgubila proti Brežicam z 2:4, ki so tudi po zaslugi "hat-tricka" Nejca Gradišarja dosegle prvo zmago sezone, Primorje in Bilje sta igrala 2:2, Krško pa je doma s 3:4 izgubilo proti Rogaški. Pri slednji je Alen Krajnc prav tako dosegel kar tri zadetke.

Že v petek so nogometaši Nafte 1903 premagali Ilirijo 1911 z 2:1.

- petek, 1. oktober:

NAFTA 1903 - ILIRIJA 1911 2:1 (2:0)

* Športni park Lendava, gledalcev 200, sodniki: Tkalčič, Flajšman, Bezjak.

* Strelci: 1:0 Vinko (5.), 2:0 Csaba (19.), 2:1 Đajić (47.).

* Nafta 1903: Galoši (od 46. Močič), Bolla, Csaba (od 84. Nemeth), Haljeta (od 60. Szabo), Novinič, Stare (od 84. Szökrönyös), Kumer, Rebernik, Florjanc, Korošec, Vinko.

* Ilirija 1911: Džafić, Zec, Djermanović, Piskule, Đajič (od 84. Čaušević), Kustrin, Janković, Kuzmić, Kepic (od 84. Rotar), Mlakar, Trdan.

* Rumeni kartoni: Novinić, Haljeta, Rebernik, Szabo; Janković, Đajić, Zec, Đžafić.

* Rdeči karton: Džafić (95.).

- sobota, 2. oktober:

ROLTEK DOB - FUŽINAR VZAJEMCI 1:1 (0:0)

* Dob, gledalcev 50, sodniki: Halilović, Skok, Šašivarević.

* Strelca: 0:1 Horvat (74.), 1:1 Petrovič (79./11 m).

* Roltek Dob: Čretnik, Avbelj, Križnik, Makovec, Mitrović (od 77. Kasnik), Račić, J. Pišek, A. Pišek, Šipek (od 73. Ciglar), Zenković (od 61. Petrovič), Levec (od 61. Gajič).

* Fužinar: El-Hage, Ćoralić, Kašnik, Vardić, Kitek (od 46. Pesjak), Kovač, Turkuš, Katuša (od 85. Trdina), Paradiž (od 69. Turičnik), Horvat, Radić (od 46. Vidmar).

* Rumeni kartoni: Mitrović, Petrovič, Makovec, Ciglar; Radić, Vidmar, Trdina.

* Rdeči karton: /.

DRAVA - BREŽICE 1919 TERME ČATEŽ 2:4 (1:1)

* Ptuj, gledalcev 150, sodniki: Podgoršek, Habuš, Jamnik.

* Strelci: 0:1 Gradišar (24.), 1:1 Bozgo (29.), 1:2 Gradišar (48.), 1:3 Gradišar (57.), 2:3 Drevenšek (76.), 2:4 Gorenc (91.).

* Drava: Vršič, Kahrimanović, Penič, S. Rogina, A. Rogina, Šlamberger (od 86. Šabeder), Bozgo, Đuran, Drevenšek, Janežič (od 66. Mendy), Dobnik.

* Brežice: Goričar, Sivonjić, Kocjančič, Vujčić, Femec, Krašovic, D. Brkić, Perišić (od 46. Mrvič), Lesjak (od 93. Geč), Brekalo (od 82. Gorenc), Gradišar (od 71. Costa Albuquerque).

* Rumeni kartoni: Bozgo, Šlamberger, A. Rogina, Đuran, Drevenšek; Lesjak.

* Rdeči karton: /.

PRIMORJE - VITANEST BILJE 2:2 (0:1)

* Ajdovščina, gledalcev 400, sodniki: Kondić, Povšnar, Švarc.

* Strelci: 0:1 Breganti (6.), 1:1 Čakš (47.), 1:2 M. Žižmond (59.), 2:2 J. Kodermac (69.).

* Primorje: Pintol, Badžim, Dobnikar, Jakopović, Daw. Jalinous (od 63. Šolaja), Itrak, Bobarić, Zavnik, Čakš (od 86. Nagode), Kodermac, Džuzdanović.

* Bilje: Lipičar, Slavec, Kladar, Batič, Koron (od 80. Brešan), Erniša, Dar. Jalinous, L. Žižmond, Jermol (od 80. Peršič), Breganti (od 90. Basholli), Martinović (od 53. M. Žižmond).

* Rumeni kartoni: Itrak, Jakopović; Koron, Batič.

* Rdeči karton: /.

KRŠKO - ROGAŠKA 3:4 (1:2)

* Krško, gledalcev 130, sodniki: Jazbec, Kasapović, Kužnik.

* Strelci: 1:0 Tiganj (6.), 1:1 Krajnc (31.), 1:2 Krajnc (36.), 1:3 Krajnc (54.), 2:3 Bošković (57.), 3:3 Regvar (69.), 3:4 Andjelić (83./11 m).

* Krško: J. Ribič, Bagola, Tomiček, Zukić (od 81. Korošec), Baskera (od 56. Regvar), Bošković, Predanič (od 86. Ž. Ribič), Tiganj, Stopar, Bubnjević (od 56. Jurčec), Pezer.

* Rogaška: Vunderl, Matošević, Ptiček, Pirtovšek, Lampreht (od 61. Golob), Majcen, Thalisson, Rokavec, Krajnc, Muzaferović (od 88. Neskič), Ploj (od 70. Andjelić).

* Rumena kartona: Zukić; Lampreht.

* Rdeči karton: /.

RUDAR VELENJE - TRIGLAV 0:1 (0:0)

* Velenje, gledalcev 300, sodniki: Mertik, Smej, Herženjak.

* Strelec: 0:1 Čeh (50.).

* Rudar: Žiger, Jukić, Batistić (od 82. Štrakl), Verbič, Spudić, Rudonja, Tubić (od 82. Vošnjak), Hrovat, Majcenović (od 79. Bračun), Jovanović (od 60. Koprivnik), Saramago.

* Triglav: Čadež, Brkić, Šalja, Jakupovič (od 72. Ahmetaj), Matič (od 90. Idrizi), Čeh (od 90. Skok Jekovec), Schweiger, Matić (od 81. Vršič), Vukovič, Kim (od 81. Tatili), Zlatkov.

* Rumeni kartoni: Brkić, Vukovič, Ahmetaj.

* Rdeči karton: /.

- nedelja, 3. oktober:

BELTINCI KLIMA TRATNJEK - KRKA 1:1 (0:1)

* Beltinci, gledalcev 300, sodniki: Gergič, Šumer, Karmel.

* Strelci: 0:1 Huč (12./11 m), 1:1 Marič (66.).

* Beltinci: Zver, Sočič, Zeljković, Žaler, Balažic (od 46. Rantaša), Maučec, Raduha, Mörec (od 38. Marič), Antolin (od 61. Pihler), Grobelnik (od 77. Hari), Džumhur (od 61. Cener).

* Krka: Razum, Bedek, Koritnik, Kalpachki (od 84. Schubert), Dušak, Stevanović (od 60. Vrandečič), Đapo, Lipec, Zakrajšek, Huč (od 70. Kastrevec), Pranjić.

* Rumeni kartoni: Raduha, Sočič; Bedek, Đapo, Huč, Razum.

* Rdeči karton: /.

* Lestvica:

1. Triglav Kranj 10 8 1 1 19:6 25

2. Gorica 9 7 1 1 18:6 22

3. Roltek Dob 10 6 2 2 22:14 20

4. Rogaška 10 6 1 3 16:12 19

5. Fužinar Vzajemci 10 5 4 1 16:13 19

6. Nafta 1903 10 4 3 3 26:16 15

7. Rudar Velenje 10 5 0 5 17:16 15

8. Primorje 10 3 5 2 18:13 14

9. Vitanest Bilje 10 3 3 4 19:19 12

10. Krka 10 3 2 5 16:15 11

11. Beltinci Klima Tratnjek 10 2 5 3 11:15 11

12. Krško 10 2 3 5 15:24 9

13. Drava Ptuj 10 2 1 7 14:35 7

14. Ilirija 1911 10 1 3 6 10:17 6

15. Brežice 1919 Terme Čatež 10 1 3 6 10:25 6

16. Jadran Dekani 9 0 5 4 8:12 5

STA; M. K.