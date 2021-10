Za primer stečaja Vipapa: Občini predkupna pravica - ne sežigalnica, pač pa poselitev

Dolgoročni cilj občine je revitalizacija območja Vipapa. (foto: arhiv DL; P. P.)

Krško - Razglasitev javnega dobra razburila upravo Vipapa – Ne sežigalnica, o kateri je govor, občino zanima poselitev

Krški občinski svet je prejšnji teden po skrajšanem postopku sprejel odlok o predkupni pravici občine za območje v lasti družbe Vipap Videm Krško in območje v lasti družbe Labod konfekcija v stečaju. Kot je ob tem poudaril župan mag. Miran Stanko, želi občina glede na zaostrene razmere v Vipapu po neuspešni dokapitalizaciji imeti možnost, da v primeru prodaje uveljavlja predkupno pravico. Dolgoročni cilj je revitalizacija območja.

Kakšne načrte ima Občina Krško na območju Vipapa, je zanimalo svetnico Tajano Dvoršek (SMC), posebej v luči govoric, da naj bi tam Kostak uredil sežigalnico odpadkov. Župan je odgovoril, da je znano, da je Vipap v velikih težavah in je vprašanje, ali se bo iz teh izvlekel. »Zato smo že na julijski seji sprejeli razglasitev javnega dobra na območju čistilne naprave. Moram reči, da se je uprava Vipapa odzvala dokaj burno. Pred nekaj dnevi smo imeli pri nas sestanek na njihovo zahtevo, ker so zahtevali pojasnilo, kako si mi drznemo na njihovem območju to razglasiti. Pojasnili smo, da je v našem interesu, da čistilna naprava deluje, in da če pride do stečaja podjetja, da ta objekt ne more iti v promet, da bi ga kupil nekdo tretji in nas potem s tem izsiljeval,« je dejal župan Stanko.

Na občini so tudi razmišljali, da bi pridobili predkupno pravico na območju celotne tovarne. »Ne z namenom, da bi tu gradili sežigalnico, ampak da bi to revitalizirali in počasi spremenili v živ center Krškega. Če gledate letalsko sliko Krškega, boste videli, da je razdeljeno na tri dele: staro Krško, drugi del je Leskovec in tretji je Videm. Na sredini teče reka Sava in na najlepšem delu mesta ob Savi je Vipap. Seveda pri delujočem podjetju ne moremo kar koli postavljati, če pa podjetje kaže znake, da bi lahko šlo v stečaj, bomo vsaj to zagotovili. To še ne pomeni, da bomo mi lastniki, bomo pa pridobili pravico, da bomo prvi vrsti, ko bi se ta zadeva prodajala,« je svetnikom povedal Stanko.

Župan se zaveda, da so te površine v precej slabem, sploh zahodni del, ki je precej kemijsko onesnažen oziroma obremenjen. »Vzhodni del, tako imenovani lesni prostor, proti tovarni Krka, pa nima globinske kontaminacije in bi ga bilo lažje vzpostaviti v neko normalno funkcijo,« je drugim o načrtih občine za primer stečaja Vipapa povedal krški župan mag. Miran Stanko.

Pavel Perc