Pijan s parkirišča - brez trka ni šlo; že zasegli prepovedane petarde

4.10.2021 | 12:50

Policisti Policijske uprave Novo mesto so konec tedna, med 1. 10. in 4. 10., intervenirali v 154 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 456 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 16 nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so vozila trem kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki niso imeli veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 35. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, poškodovanja tuje stvari, ponarejanja dokumentov, vloma in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešanih oseb, požara, poskusov izmika mejni kontroli in nezakonitih prehodov državne meje.

Lažje poškodovana peška

Policisti PP Krško so bili v petek dopoldne obveščeni o prometni nesreči v Krškem. 69-letna voznica osebnega avtomobila je na prehodu za pešce trčila v 88-letno peško, ki je pravilno prečkala cesto. Lažje poškodovano peško so oskrbeli v zdravstvenem domu. Povzročiteljici nesreče bodo policisti izdali plačilni nalog.

Izsledili pobeglega voznika, ki je trčil na parkirišču

V soboto nekaj po 19. uri je na parkirnem prostoru na Westrovi ulici v Novem mestu voznik osebnega avtomobila trčil v drugo vozilo in odpeljal s kraja. Policisti so na podlagi opisa vozila pobeglega voznika izsledili. 65-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,32 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog. Zakon o pravilih cestnega prometa za omenjene kršitve določa globo v višini 1.220 evrov. Kršitelju se izreče tudi osem kazenskih točk.

Poostren nadzor - vozili pod vplivom alkohola in drog

Policisti PU Novo mesto so v soboto med 16. in 2. uro na celotnem območju preverjali psihofizično stanje voznikov motornih vozil. 375. voznikom so odredili preizkus alkoholiziranosti. Zaradi kršitev so enajstim odvzeli vozniška dovoljenja in jih izločili iz prometa. Deset kršiteljev je vozilo pod vplivom alkohola in eden pod vplivom prepovedanih drog. Izdali so jim plačilne naloge in na sodišče naslovili obdolžilni predloge.

Vlomi in tatvine

Med 30. 9. in 2. 10. je na Belokranjski cesti v Novem mestu nekdo ukradel dva pokrova cestnih jaškov.

V noči nanedeljo je na Čatežu ob Savi neznanec z dvorišča počitniške hiše odpeljal dve kolesi znamke Cube, eno od ukradenih koles je električno. Lastnika je oškodoval za okoli 3.000 evrov.

Med petkom in nedeljo. je v Straži nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in odnesel denar ter zlat nakit. Z vlomom in tatvino je povzročil za 3.000 evrov škode.

Na Bizeljskem je konec tedna neznanec iz odklenjene garaže stanovanjske hiše odpeljal starejši neregistriran moped znamke Tomos, rumene barve.

Oškodovanec je policiste obvestil, da mu je med nekdo s terase počitniške hiše na Doblički Gori ukradel dve hrastovi klopi in mizo. Ocenjuje, da je oškodovan za okoli 800 evrov.

Sinoči med 19.30 in 20.30 uro je na parkirnem prostoru na Otočcu nekdo vlomil v osebni avtomobil in izmaknil denarnico z denarjem, osebnimi dokumenti in bančnimi karticami. Lastnika je oškodoval za okoli 1.900 evrov.

V Ribnici pa so vlomili v hišo in ukradli nakit, sporočajo s PU Ljubljana. Škoda znaša okoli 4000 evrov.

Zasegli 3200 prepovedanih petard

Na mejni prehod Slovenska vas je včeraj dopoldne na vstop v Slovenijo pripeljal voznik osebnega avtomobila hrvaških registrskih oznak. Policisti so opravili temeljito mejno kontrolo in v prtljažniku vozila našli 40 zavojev s 3200 prepovedanimi petardami. Petarde so zasegli in zoper 33-letnega kršitelja iz Hrvaške uvedli postopek o prekršku zaradi kršitev določil Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih.

Na zahod na tovornjaku in vlaku ...

Policisti PMP Obrežje so med kontrolo tovornega vozila srbskih registrskih oznak v tovornem delu odkrili dva državljana Afganistana skrita med tovorom. V tovornem vozilu bolgarskih registrskih oznak so odkrili še dva državljana Afganistana. Policisti PMP Dobova pa so na vlaku, natovorjenem z osebnimi vozili, odkrili tri državljane Irana. Tujce so po zaključenih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom.

... ter peš

Policisti so med 1. 10. in 4. 10. na območju Dvorc (PP Brežice) izsledili in prijeli tri državljane Irana in državljana Pakistana, v Dobovi državljana Irana, v Veliki Dolini (PP Brežice) štiri državljane Sirije in državljana Palestine, v Ribnici (PP Brežice) dva državljana Sirije, v Komarni vasi (PP Črnomelj) tri državljane Pakistana in državljana Afganistana in na območju Paunovičev (PP Črnomelj) pet državljanov Afganistana.

