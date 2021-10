FOTO: Mala Moskva v Gabrju?

4.10.2021 | 14:30

Gabrje - Vaščani Gabrja so ob sodelovanju z Mestno občino Novo mesto, Združenjem borcev za vrednote NOB Novo mesto in krajevno organizacijo ZB za vrednote NOB Gabrje na obnovljenem trgu sredi vasi prejšnji teden gostili delegacijo iz Moskve, mesta heroja.

Zaradi dogodkov, povezanih z drugo svetovno vojno, in številnih domačinov, ki so sodelovali v narodnoosvobodilnem boju, se je vasi pod Gorjanci prijelo ime Mala Moskva, sporočajo iz novomeškega borčevskega združenja: ''Tamkajšnji vaščani so se množično uprli nemškemu in italijanskemu okupatorju ter domačim izdajalcem in s svojim uporom in bojem vsa štiri leta vojne preprečevali okupatorju, da bi vas zasedel in v njej organiziral vojaško posadko. Sredi lepo obnovljenega trga stoji spomenik iz belega kamna, ki je na vrhu zaključen s peterokrako zvezdo. V širšem, spodnjem delu so zapisana imena padlih partizanov in drugih žrtev fašizma iz Gabrja in okoliških vasi.''

Pred poldrugim letom je bila dana pobuda, da bi se prenovljeni trg poimenoval v Trg Mala Moskva. Predlog je bil poslan županu mesta Moskve. Visoki obisk moskovske delegacije je eden od korakov na poti k uresničitvi ideje. Gabrje sta obiskala minister za zunanje ekonomske in mednarodne odnose mesta Moskva Sergej Jevgenjevič Čeremin in predsednik moskovske gospodarske zbornice Vladimir Mihajlovič Platonov z delegacijama. Minister Sergej Čeremin je ob tej priložnosti povedal: ''Tukaj je ostal zadnji otok upora, ki je kljub temu našel navdih v brezizhodni situaciji, in res občudujem hrabrost ljudi, ki so tu izborili svobodo. To je bil veličasten podvig, ki bo za vedno ostal v naših srcih.''

Visoke goste je ob prihodu pozdravil glavni organizator srečanja, podjetnik Ivan Kralj, ki je že večkrat dokazal, da mu je domače Gabrje posebej pri srcu. V uradnem programu je dobrodošlico v imenu Mestne občine Novo mesto izrekel podžupan Boštjan Grobler, v imenu Krajevne skupnosti Gabrje predsednik sveta Rok Mežnar, v imenu Združenja borcev za vrednote NOB Dušan Černe, predsednik Združenja in častni konzul Ruske federacije v Republiki Sloveniji. Posebno čast so predstavniki Moskve izkazali prisotnemu upokojenemu generalu in borcu NOB, sedemindevetdesetletnemu Ladu Kocjanu.

Po pozdravnih nagovorih sta ob prisotnosti praporščakov in pripadnikov 1. spominskega dolenjskega partizanskega bataljona k spomeniku položili venec delegaciji Vlade mesta Moskva in Združenja ZB za vrednote NOB Novo mesto, padlim borcem NOB pa so se s cvetjem poklonili tudi ostali prisotni.

Pomembni gostje so v znak prijateljstva in sodelovanja z Mestno občino Novo mesto pri domu Lovske družine Trdinov vrh zasadili lipo. Ivan Kralj in Ivan Kuljaj sta zbranim predstavila dogajanje v Gabrju in okolici med NOB, goste pa so razveselili tudi osnovnošolci iz Osnovne šole Brusnice, ki so se predstavili z recitacijo in folklornim nastopom.

Dogodek torej simbolično označuje aktivnosti za poimenovanje trga v Gabrju v Trg mala Moskva. Gostje iz Moskve so bili, kot sporočajo iz ZB za vrednote NOB Novo mesto, navdušeni nad prisrčnim sprejemom in gostoljubnostjo domačinov, ''kar je samo še utrdilo tesno in prijateljsko povezavo dveh bratskih slovanskih narodov, ki sta s skupnim bojem priborila svobodo in zmago v drugi svetovni vojni nad fašizmom in nacizmom,'' so še zapisali v izjavi za javnost.

