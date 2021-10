Novomeški župan o poletnem dogajanju in aktualnih naložbah

4.10.2021 | 17:30

Novomeški župan Gregor Macedoni (foto: M. Ž.)

Novo mesto - Župan mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je na današnji novinarski konferenci predstavil povzetek poletnega dogajanja in aktualne naložbe. Med slednjimi je tudi zaključek gradnje prizidka k osnovni šoli Otočec, kjer je ravno danes zjutraj začel delovati nov tri oddelčni vrtec Otočec, čez teden dni pa naj bi v novih šest učilnic sedli tudi osnovnošolci. Celotna vrednost naložbe, tako gradbenih del kot opreme, znaša nekaj več kot 2,5 milijona evrov, od tega bo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sofinanciralo nekaj več kot 1,2 milijona evrov, na občini pa računajo tudi na prijavo na razpis EKO sklada za subvencioniranje gradnje skoraj nič energetskih objektov.

Poleg gradnje prizidka na otoški šoli so potekale in so v načrtu tudi druge investicije v šole in vrtce novomeški občini. Med počitnicami je potekala obnova kuhinje na osnovni šoli Grm, poleti se je začela tudi energetska sanacija osnovne šole Stopiče. Predvidoma konec leta imajo v načrtu tudi prenovo kuhinje in ureditev dveh oddelkov v vrtcu Pedenjped.

Poleg omenjene energetske sanacije stopiškega hrama učenosti potekajo energetske sanacije na skupno sedmih objektih mestni občini, in sicer bodo do konca oktobra zaključene sanacije na Domu športov Loka – MC Oton, Dolenjskemu muzeju – stavba NOB, Stadionu Portoval in Poslovno – stanovanjskem kompleksu na Rozmanovi 10, do konca novembra pa na občinski stavbi in Muzeju IMV.

Cesta skozi Srebrniče

Kot je dejal župan, bodo v kratkem z izbranim izvajalcem podpisali pogodbo za prenovo okoli 700 metrov državne ceste skozi naselje Srebrniče. Poleg prenove ceste bodo zgradili pločnike, ki jih do sedaj ni bilo, in nova avtobusna postajališča, uredila se bo javna razsvetljava. Vrednost pogodbe je nekaj manj kot 1,4 milijone evrov, pri tem bo država prispevala nekaj več kot 789.000 evrov, ostalo pa občina.

Prenova mestnega jedra

Ugodne vremenske razmere poleti in jeseni so na novomeški občini izkoristili za nadaljevanje prenove mestnega jedra na Kastelčevi ulici in na odseku Rozmanove ulice med odcepom za Novi trg in križiščem z Vrhovčevo. Komeljev trg ob Vrhovčevi je v zaključni fazi, nadaljuje se montaža klad in stopnic na kaskadnem trgu med Rozmanovo in Prešernovim trgom. Z današnjim dnem, ko so vzpostavili popolno zaporo dela Rozmanove, so začeli polagati robnike, sledi betoniranje pločnika ob Krkini poslovni stavbi in nadaljevanje tlakovanja vozišča vse do križišča za Novi trg. Zaključen je tudi del Kastelčeve ulice ob bivši Kremenovi stavbi, ki so jo med tem porušili, dela pa se bodo nadaljevala po Prešernovem trgu.

Rozmanova ulica bo na odseku od križišča z Vrhovčevo do Novega trga predvidoma zaprta do 8. novembra in v tem času bo spremenjen prometni režim.

Glavni trg 2 in Narodni dom

Nadaljuje se tudi obnova hiše na naslovu Glavni trg 2, kjer so med deli ugotovili, da so določeni deli objekta v precej slabem stanju ter da jih je potrebno nadomestiti z novimi in ne samo obnoviti, kot je bilo predvideno. To je za seboj potegnilo celotno statično prenovo objekta in pripravo dodatne dokumentacije, kasnejši zaključek del in seveda tudi podražitev prenove.

Kar se tiče Narodnega oz. Sokolskega doma, poteka načrtovanje celovite prenove, s čimer želijo zagotoviti tako celovito gradbeno prenovo objekta kot tudi vsebinsko oživitev. Ker gre za spomeniški objekt, trenutno pripravljajo zahtevno projektno dokumentacijo, pred izvedbo del pa bodo opravili tudi arheološke raziskave. Kot je dejal Macedoni, načrtujejo, da bi gradbeno dovoljenje pridobili do konca tega leta. Cilj občine je prijava na razpis za sofinanciranje prenov objektov kulturne dediščine, ki so vpeti v turistično ponudbo in je predviden okviru sredstev Načrta za okrevanje in odpornost.

Prenova občinskih cest

Med drugim je še omenil, da je za sanacijo in preplastitev občinskih cest na območju mestne občine v letošnjem letu namenjenih 369.620 evrov brez DDV. Dela so začeli julija in bodo trajala predvidoma do konca novembra. Prenove so oz. bo deležno 19 cestnih odsekih v skupni dolžini 4,5 kilometra v petih krajevnih skupnostih, kar je za 2,5 kilometra več kot lani. Prenovljena sta že bila odseka v Gabrski gori in na Selih pri Ratežu, v teku so odseki v Jami, Smolenji vasi in Koroški vasi in eden od dveh odsekov v Prečni, na vrsto pa bodo prišli še drug odsek v Prečni ter odseki v Cerovcih, Velikem Podljubnu, Bršljinu, Ljubnu, Dolnji Težki vodi, Turkovi ulici, Žlebeju, Ždinji vasi, Gorenjem Kamenju in Ruperč vrhu.

M. Ž.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 2h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni true truic "Nobelova nagrada" za Nm reptile pa še pride -malo kasneje, po zaslugah..:) 34m nazaj Oceni miha kakor se spomnim imaš pokvarjeno stekleno kuglo :) Preglej samo prijavljene komentatorje