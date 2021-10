Krški Vipap čaka na potrditev prisilne uprave, direktor odstopil

4.10.2021 | 16:20

Krško - Uprava krške papirnice Vipap, katere proizvodnja od julija stoji, delavci pa so na čakanju, naj bi po neuradnih podatkih v četrtek vložila predlog za uvedbo postopka prisilne uprave. Isti dan naj bi predsednik uprave in direktor Vipapa Petr Domin odstopil, nova direktorica pa naj bi v skladu z odločitvijo nadzornega sveta postala Milena Resnik.

V Vipapu uradno ne dajejo nobenih informacij, med zaposlenimi pa naj bi se razširile informacije, da bo kaj več znanega po sodni potrditvi postopka prisilne poravnave. Delavci naj bi bili sicer na čakanju.

Predsednica sindikata Vipap Videm Krško Metka Rasinec se na telefonske klice STA ni odzvala, omenjene neuradne informacije pa so potrdili v sindikatu Pergam. Kot so dodali, so tudi tam dobili zgolj neuradne informacije.

Septembra se je sicer sešla skupščina Vipapa, ki predloga dokapitalizacije, ki naj bi bila po pojasnilih uprave nujno potrebna za finančno stabilizacijo družbe, ni podprla, zaposleni v tem podjetju, ki je v češki lasti, pa so tako ostali v negotovosti.

Da lastnik predlogov uprave ni podprl, je zaposlene, poslovne partnerje in lokalno skupnost obvestil tudi predsednik uprave Domin. Predlagani ukrepi uprave so sicer nujno potrebni za finančno stabilizacijo družbe Vipap in pogoj, da se zaključi operativno prestrukturiranje iz časopisnega na ovojno-embalažni segment, je pojasnil.

Hkrati je sporočil, da uprava že nekaj časa okrepljeno išče novega dolgoročnega lastnika. Vse stike morebitnih vlagateljev je po teh navedbah posredovala lastnikom oz. delničarjema, to sta češki družbi Vipap Holding in Vipap CZ, z namenom zagotovitve nadaljnjega poslovanja družbe Vipap.

Da bo vse odvisno od novega strateškega partnerja, je takrat povedal tudi predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek. Dodal je, da dogajanje v krškem podjetju s približno 400 zaposlenimi budno spremljajo. "Zaposleni so v negotovosti in zaskrbljeni," je dejal in pristavil, da proizvodnja od julija stoji, delavci pa so večinoma na čakanju. Zadnjo plačo za avgust so prejeli.

Družba Vipap Videm Krško je sicer proizvajalec časopisnih papirjev, premazanih grafičnih papirjev ter ovojno-embalažnih papirjev. Po ocenah Pergama je z njenim obratovanjem neposredno ali posredno povezano približno 1500 Posavcev. Morebitna trajna zaustavitev proizvodnje pa bi po oceni sindikata povzročila močne območne posledice in veliko delavcev pahnila v stisko.

STA; M. K.