Avtobus zbil peško; trčila avto in motor ter avto in traktor

5.10.2021 | 07:00

Včeraj ob 18.31 sta na Logu, občina Sevnica, trčila motorno kolo in osebno vozilo. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali in razsvetlili kraj dogodka, odklopili akumulatorja, preprečili iztekanje motornih tekočin, nudili prvo pomoč poškodovancu in prenosu le tega do reševalnega vozila. Cestni službi so pomagali pri čiščenju vozišča ter avtovleki pri nalaganju vozil. Reševalci NMP so poškodovano osebo odpeljali v UC Brežice.

Ob 20.39 sta pri Gmajni, občina Krško, trčila traktor in osebno vozilo. Gasilci PGE Krško so zavarovali in razsvetlili kraj dogodka, odklopili akumulatorja na vozilih, nudili pomoč pri prenosu poškodovane osebe, s tehničnim posegom izvlekli vozilo, posuli razlite tekočine in počistili vozišče ter nudili pomoč policiji in avtovleki pri nalaganju vozila. Reševalci NMP Krško so poškodovano osebo odpeljali v UC Brežice.

Ob 15.56 je na Trgu izgnancev v Brežicah voznik avtobusa zbil peško. Posredovali so reševalci NMP Brežice, ki so poškodovano na kraju oskrbeli in jo prepeljali v UC Brežice.

Zagorelo na strnišču

Ob 15.24 je v naselju Brege, občina Krško, zagorelo v naravi. Gasilci PGE Krško in PGD Brege so požar na strnišču na približno 0,7 ha pogasili.

Motena bo dobava vode

Komunala Brežice obvešča uporabnike iz Pavlove vasi, da bo danes predvidoma med 8. in 12. uro motena dobava pitne vode zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RATEŽ;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVICA;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. MAHAROVEC.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MEDVEDJEK;

- od 12:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAČJI DOL.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 10:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA LOKA, na izvodu RDEČI HRIB.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Gorelce, nizkonapetostno omrežje - Novi grad med 8. in 14. uro, na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Roto kolonija Videm, nizkonapetostno omrežje - Stara vas Petrišič, Pibernik med 10. in 13. uro in na območju TP Malo Mraševo in Dvor med 9. in 13. uro.

M. K.