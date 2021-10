Mednarodna vojaška vaja Zaščita, reševanje in vojaška mobilnost tudi na Kočevskem

5.10.2021 | 08:10

Slovenska vojska je na virtualni novinarski konferenci predstavila skupno mednarodno vojaško vajo Zaščita, reševanje in vojaška mobilnost, ki bo v Sloveniji potekala med 18. in 29. oktobrom. Vaja bo namenjena krepitvi pripravljenosti vojske za sodelovanje v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, so sporočili z obrambnega ministrstva.

Vaja bo služila tudi kot priložnost za povezovanje na področju zagotavljanja varnosti z državami članicami Evropske unije, pridruženimi partnericami, zmogljivostmi Uprave RS za zaščito in reševanje ter pomembnimi podjetji na področju mobilnosti in logistike, so v sporočilu za javnost navedli na ministrstvu za obrambo.

Kot so še pojasnili, bo vaja v dnevnem in nočnem času potekala na osrednjem vadišču Slovenske vojske v Postojni, v izobraževalnem centru za zaščito in reševanje ter v občinah Pivka, Ilirska Bistrica, Koper, Ankaran, Vipava, Bloke, Sodražica, Tolmin, Cerkno, Kranj, Ig in Kočevje. Za izvedbo vadbenih incidentov pa bodo uporabili manevrsko strelivo ter sredstva za simulacijo dima, poka, ognja in toksičnih spojin. Aktivnosti se bodo izvajale skladno s sprejetimi dogovori z lokalnimi skupnostmi, ob tem pa bodo v najmanjši možni meri vplivale na civilno in naravno okolje.

Več kot 900 udeležencev iz 20 držav članic EU ter pridruženih partneric bo v okviru treh osrednjih tematskih sklopov (zaščita in reševanje, vojaška mobilnost in vojaške operacije v zaledju) izvajalo prečiščevanje vode, zaščito in reševanje v gorah in urbanem okolju, detekcijo in uničevanje improviziranih eksplozivnih naprav, gašenje požarov, dekontaminacijo ob razlitju industrijskih toksičnih nevarnih spojin, obrambo na kibernetske napade, mednarodno koordinacijo premikov ter vojaške aktivnosti za zagotavljanje varnosti, so sporočili z ministrstva.

Sodelovanje držav članic EU in pridruženih partneric po njihovih navedbah prispeva k enotnosti, dvigu odpornosti in varnosti Slovenije, EU in širše regije. Pripomore pa tudi k dvigu mednarodnega sodelovanja in pomoči civilnemu prebivalstvu v primeru naravnih in drugih nesreč. Vojaška mobilnost znotraj EU omogoča hiter odziv in vojaške operacije v kriznih razmerah, so pojasnili na ministrstvu.

