Nekaj manj kot 1000 okužb, delež pozitivnih še vedno visok

5.10.2021 | 11:00

Simbolna slika (foto: Profimedia)

Po podatkih Sledilnika za covid-19 so zdravniške službe včeraj potrdile 979 novih primerov okužbe. Opravljenih je bilo 4783 PCR testov, delež pozitivnih pa je bil 20,5-odstoten. Epidemiološka slika je bila torej podobna tisti iz prejšnjega ponedeljka, ko je bilo ob 21,7-odstotnem deleži pozitivnih testov potrjenih 1038 primerov okužbe. Glede na zadnje podatke Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) se je 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev znižalo na 565, v Sloveniji pa je trenutno aktivno okuženih 11.965 oseb, a je to zgolj ocena.

Zaradi covida-19 se je v slovenskih bolnišnicah danes zjutraj zdravilo 426 bolnikov, od tega jih je 121 potrebovalo intenzivno terapijo. na žalost je osem covidnih bolnikov umrlo.

Po podatkih sledilnika se je v Sloveniji doslej polno cepilo 48 odstotkov prebivalstva.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo 28 covidnih bolnikov (včeraj 31), od tega deset še vedno na intenzivni terapiji. Dva pacienta so sprejeli in jih pet odpustili.

V SB Brežice covidnih bolnikov nimajo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 20, Trebnje 10, Ribnica in Metlika 9, Črnomelj 7, Žužemberk in Šentjernej 4, Kočevje, Šmarješke Toplice, Mirna Peč in Škocjan 3, Semič, Dolenjske Toplice, Šentrupert in Mirna 1

Posavje - Krško 19, Radeče in Brežice 5, Sevnica 2

M. K.