Večja gneča na urgenci: Prihajajo od drugod

5.10.2021 | 13:15

Urgentni center v Novem mestu je že dolgo preobremenjen, urgentnih zdravnikov pa ni. Tudi tu se čaka. (foto: L. M.)

Novo mesto - Na Urgentnem centru Novo mesto na dan po dvesto bolnikov – Vse več pacientov iz drugih regij in otrok – Več težkih bolnikov

Da v času epidemije in oteženega dostopa do vseh vrst zdravnikov zaradi različnih dejavnikov ljudje množično prihajajo na Urgentni center Novo mesto, največkrat v skrajni sili, pravijo v Splošni bolnišnici Novo mesto. Obvezen pogoj PCT je take prihode le še povečal. Povprečno pride k njim na dan okrog dvesto bolnikov, določene dneve pa tudi veliko več.

Kot opažajo, pri njih pomoč iščejo tudi težji oziroma kronični bolniki. »Prilive pacientov rešujemo z nadurnim delom sester in zdravnikov. Seveda pa pogostokrat zato prihaja do preobremenjenosti vsega zdravstvenega kadra, posledično do slabe klime in odhodov zdravnikov zaradi urgence,« pove Boštjan Kersnič, dr. med., spec., v. d. strokovnega direktorja SB NM.

Novih urgentnih zdravnikov še vedno nimajo, saj se vsi, ki prihajajo v sistem, zaposlujejo na primarni ravni, v prehospitalnih enotah. Zato v urgenci še naprej delajo zdravniki specialisti. To pomeni, da zato trpijo njihove ambulante, operacije itd., čakalne dobe se tam povečujejo. Specialisti opozarjajo, da k njim prihaja tudi vse več pacientov z napredovalimi boleznimi, mnogi najbrž tudi prepozno.

Zadnje čase opažajo še vse večji priliv pacientov tudi iz drugih regij, kar pritisk na urgentni center še dodatno povečuje, ter vse več otrok. »Na tem mestu apel vsem, da naj se, če je mogoče, ljudje po urgentno pomoč odpravijo v svoji matični regiji,« pravi Kersnič.

Tudi na urgenci upoštevajo pogoj PCT. Vsakogar, ki tja pride, testirajo. Dnevno naredijo tudi do 120 testov le iz naslova urgence, številka pa je bistveno višja, če bi prišteli še preostale brise pri vhodih oziroma sprejemih v bolnišnico.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista.

L. Markelj