Namerno trčila v policista; pijana v traktor; iz hleva izginila prašiča

5.10.2021 | 12:10

Črnomaljski policisti so na podlagi odredbe sodišča zaradi hujših kršitev cestno prometnih predpisov na Lokvah izvajali postopek zasega osebnega avtomobila. 48-letna ženska jim je poskušala zaseg preprečiti, z vozilom je najprej trčila v policista in ga odrivala. Policisti so zoper kršiteljico uporabili prisilna sredstva, jo obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Ovadili jo bodo zaradi kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.

Poškodovan voznik mopeda

Včeraj ob 6.45 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na Šmihelski cesti v Novem mestu. 40-letna voznica osebnega avtomobila je trčila v 17-letnega voznika mopeda, ki je padel in se lažje poškodoval. Povzročiteljici nesreče so izdali plačilni nalog.

Pijana v traktor

Okoli 20.30 se je zgodila prometna nesreča z udeležbo avta in traktorja v Zameškem na območju PP Šentjernej. Po prvih ugotovitvah policistov je 47-letna voznica osebnega avtomobila zaradi nepravilne strani vožnje trčila v kmetijski traktor, ki ga je vozil 28-letni voznik. Povzročiteljica, ki se je v nesreči lažje poškodovala, je imela v litru izdihanega zraka 0,80 miligrama alkohola. Policisti bodo zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Motoristu odvzel prednost

O trčenju motorista in voznika osebnega avtomobila na območju Radne (PP Sevnica) so bili policisti obveščeni okoli 18.30. 22-letni voznik avtomobila je v križišču odvzel prednost 26-letnemu motoristu. Poškodovanega motorista, ki je po trčenju padel, so oskrbeli v brežiški bolnišnici. Policisti okoliščine še preverjajo.

Poškodba peške na dvorišču

Nekaj pred 10. uro se je na območju Planine pri Raki nesreča zgodila na dvorišču stanovanjske hiše, kjer je 52-letni voznik tovornega vozila pri vožnji vzvratno trčil v 84-letno peško, ki je bila za vozilom. Huje poškodovano žensko so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

Na prehodu za pešce trčil v otroka

Nekaj pred 15. uro se je zgodila prometna nesreča na Kandijski cesti v Novem mestu.Povzročil jo je 27-letni voznik osebnega avtomobila, ki je na prehodu za pešce trčil v 10-letno deklico, ki je pravilno prečkala cesto. Lažje poškodbe so ji oskrbeli v bolnišnici. Policisti so povzročitelju nesreče izdali plačilni nalog.

Za nesrečo odgovorna peška, vanjo trčil avtobus

Brežiški policisti so bili nekaj pred 16. uro obveščeni o povoženju peške na Trgu izgnancev v Brežicah. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je za nesrečo odgovorna 18-letna peška, ki je stekla čez cesto v trenutku, ko je mimo pripeljal voznik avtobusa, ki trčenja ni mogel preprečiti. Lažje poškodovano peško so reševalci oskrbeli in jo odpeljali v brežiško bolnišnico.

Pešci so v tem letnem času, ko se temni del dneva daljša, pogostejša je tudi megla in padavine, najbolj ogroženi udeleženci v prometu, ob tem opozarjajo s PU Novo mesto. Policisti ugotavljajo, da bi pešci lahko bolje poskrbeli za svojo varnost, saj so povzročitelji okoli četrtine prometnih nesreč, v katerih so udeleženi. V temnih delih dneva naj nosijo svetlejša oblačila in uporabljajo svetlobna telesa. Pri prečkanju ceste na prehodih za pešce naj se prepričajo, da so jih vozniki opazili in bodo glede na stanje vozišča lahko vozilo varno ustavili pred prehodom. Izven naselij, kjer ni pločnikov, številni hodijo po desni strani vozišča v smeri hoje in s tem dodatno ogrožajo svojo varnost, saj bistveno zmanjšajo možnost pravočasne reakcije in umika ob nepredvidenih okoliščinah. Predvsem mlajši med hojo nemalokrat uporabljajo slušalke za telefon ali telefonirajo med hojo, kar tudi pri pešcih zmanjšuje pozornost na dogajanje v prometu.

Opozorilo velja tudi voznikom, ki naj prilagodijo hitrost razmeram na cesti, upoštevajo cestno prometna pravila in skušajo predvideti ravnanja ostalih udeležencev v prometu. Pozorni naj bodo na nepravilna ravnanja pešcev, ki prečkajo vozišče izven prehodov za pešce. Izven naselij naj vozijo po sredini voznega pasu, da zmanjšajo možnost trka s pešcem, ki hodi ob robu vozišča.

Prijeli tatove, ko so nalagali ploščice

Policisti PP Novo mesto so okoli 20.30 na Foersterjevi ulici v Novem mestu zalotili tatove, ki so z dvorišča prodajalne ukradli keramične ploščice in jih nalagali v kombi. 39-letni osumljenki so ukradene predmete zasegli. Okoliščine še preiskujejo in bodo po zaključeni preiskavi zoper 39-letno osumljenko in 34-letno osumljenko ter 22-letnega osumljenca na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Vlomi in tatvine

Na parkirnem prostoru na Podbevškovi ulici v Novem mestu je nekdo iz odklenjenega kombiniranega vozila izmaknil električno ročno orodje. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 2.000 evrov.

V Gorenji vasi pri Čatežu je v noči na ponedeljek neznanec vlomil v hlev in ukradel dva prašiča.

Med 19. in 19.45 je v naselju Krtina na območju PP Trebnje nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev, skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel zlat nakit.

Migranti

Policisti so na območju Prilip (PP Črnomelj) izsledili in prijeli dva državljana Afganistana in dva državljana Pakistana, na območju Tribuč (PP Črnomelj) 13 državljanov Afganistana, v Brežicah državljana Irana in na območju Velike Doline (PP Brežice) državljana Irana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

