FOTO: 211 kvačkaric in en kvačkar. Ter 212 občinskih grbov

5.10.2021 | 14:15

15. september je bil dan, ko so vzeli 211 kvačkaric in en kvačkar iz celotne Slovenije v roke kvačke. Začel se je vseslovenski kvačkarski podvig, ki bo končan 26. decembra 2021, na dan samostojnosti in enotnosti, ko bodo udeleženci akcije sodelovali tudi pri obeležju 30-letnice samostojne Slovenije. Nakvačkali bodo vseh 212 občinskih grbov v Sloveniji, vsak je v velikosti ene odeje. Namen projekta je tudi medgeneracijskega sodelovanja, saj so vanj vključeni tako mladi kot starejši. Odločili so se tudi, da s poudarkom pomena ročnih del dosežejo Guinnessov rekord, sporočajo organizatorji.

Razdelili so se v regije in tem dali predstavnika regije, da lažje komunicirajo med sabo. Tudi v JV regiji se srečujejo, v tej skupini jih je kar 21. Unikatne grbe ustvarjajo: Občina Črnomelj – Elizabeta Trempus, Občina Dolenjske Toplice – Marjana Furlan, Občina Kočevje – Tina Selšek, Občina Kostel – Petra Dolšak Malnar, Občina Loški Potok – Jana Sever, Občina Metlika – Tina Štukelj, Občina Mirna – Petra Privšek Konjačić, Občina Mirna Peč – Nežika Režek, Občina Mokronog-Trebelno – Nada Zorec, Občina Novo Mesto – Metoda Turk, Občina Osilnica – Vesna Klavora, Občina Ribnica – Slavica Mihelič, Občina Semič – Duška Pavlin, Občina Sodražica – Mojca Gačnik, Občina Straža – Staša Zupanc, Občina Šentjernej – Urška Erpe, Občina Šentrupert – Jelka Gorec, Občina Škocjan – Suzana Panič, Občina Šmarješke Toplice – Antonija Kresnik, Občina Trebnje – Marta Dimnik in Občina Žužemberk – Nataša Lukman.

Tudi minulo soboto so se srečale in preverile, kako napredujejo njihovi grbi. Izmenjale so si izkušnje o poteku kvačkanja in rešile, kjer se je kaj zataknilo. En grb je že končan, en pa šele na začetku dela, saj je bilo potrebno skoraj končanega podreti in začeti znova.

Žal so kvačkarice ugotovile, da se občine slabo odzivajo na njihovo - kot so prepričane - premalo cenjeno delo, verjamejo pa, da bo tudi njihov projekt pripomogel k temu, da se bo takšno mišljenje spremenilo, so še sporočile po sobotnem srečanju.

