Minister Vrtovec v Sevnici o tamkajšnjih infrastrukturnih naložbah

5.10.2021 | 19:00

Foto: Ministrstvo za infrastrukturo; twitter

Sevnica - Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec se je danes mudil v občini Sevnica, kjer si je med drugim ogledal gradnjo nadvoza prek železniške proge, ki ga gradijo med komunalnim opremljanjem sevniške poslovne cone. Z občinskim vodstvom se je pogovarjal tudi o drugih infrastrukturnih naložbah in modernizaciji železniške proge Dobova-Ljubljana.

Vrtovec je povedal, da sta s sevniškim županom Srečkom Ocvirkom začrtala še druge tamkajšnje infrastrukturne naložbe. Ministrstvo za infrastrukturo namreč načrtuje več kot 20 milijonov evrov vredno modernizacijo sevniške železniške postaje in skoraj pol milijarde evrov vredno prenovo železniške proge Dobova-Ljubljana in njenih postajališč.

Pri teh in že tekočih naložbah sicer ne gre samo za zagotavljaje večje prometne pretočnosti, temveč tudi za uvajanje trajnostne mobilnosti, razbremenitev cest in varovanje okolja, je poudaril minister.

Z Ocvirkom sta govorila tudi o tekočih cestnih prenovah, o cestnem odseku tretje razvojne osi od Trebnjega proti Sevnici, katere del bo tudi omenjeni sevniški nadvoz, ter o gradnji novega mosta prek Save na Logu, katerega zgraditev je predpogoj za prenovo osrednjega sevniškega mosta prek Save, ki povezuje Boštanj in Sevnico, je med drugim povedal Vrtovec.

Ocvirk je navedel, da vrednost pogodbenih del za komunalno opremljanje poslovne cone ob sevniški Hermanovi znaša nekaj več kot 1,65 milijona evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval nekaj več kot 830.000 evrov, ministrstvo za infrastrukturo bo primaknilo nekaj manj kot 280.000 evrov, razliko pa bo pokrila občina.

Naložba obsega ustrezno infrastrukturno ureditev poslovne cone Sevnica z izgradnjo nadvoza nad železniško progo, ki vodi do Trebnjega. Končanje vseh del načrtujejo do septembra prihodnje leto.

Uredili bodo tudi dostopno cesto in izvennivojsko križanje z železniško progo, kar bo prispevalo k širitvi poslovne cone, tamkajšnjim podjetjem pa bo omogočilo boljšo in optimalno poslovno dejavnost. Glavni cilj projekta je namreč spodbuditi nadaljnji razvoj malih in srednje velikih podjetij, ki so ključni nosilci gospodarskega razvoja v regiji, je pojasnil.

Zgradili bodo 20-metrski nadvoz in 200 metrov cestišča, nivojski prehod bodo ukinili. Naložba med drugim obsega še ureditev križišča preložene ceste, prestavitve in ureditve komunalnih, energetskih ter telekomunikacijskih infrastrukturnih objektov, vodov in naprav ter ureditve obcestnega prostora z rekultivacijo zemljišč. Uredili bodo tudi poti za pešce in kolesarje.

Sicer pa gre poleg izgradnje nadvoza prek trebanjske proge, ki je osrednji predmet tega komunalnega opremljanja, za širšo prometno izboljšavo z navezavo na regionalno cesto Boštanj-Planina.

Projekt je usklajen z območnimi načrti direkcije za infrastrukturo in s posodobitvijo širšega območja sevniške železniške postaje, je še povedal župan.

Po podatkih Direkcije RS za infrastrukturo je predvidena njena celovita nadgradnja z novo peronsko infrastrukturo in izvennivojskimi dostopi. Predvideni so tudi protihrupni ukrepi. V strnjenih naseljih postavitev protihrupnih ograj, na redkeje poseljenih območjih pa pasivna protihrupna zaščita.

STA; M. K.

