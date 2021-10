Na štedilniku se je žgala hrana, dva sta se nadihala dima

6.10.2021 | 07:00

Sinoči ob 21.52 se je na Knafljevem trgu v Ribnici na štedilniku žgala hrana. Gasilci PGD Ribnica so iznesli zažgano hrano, umaknili stanovalca, ki sta se nadihala dima, na prosto ter prezračili stanovanje.

Gorela podrast

Včeraj ob 17.47 je ob Mirnopeški cesti v Novem mestu gorela podrast v gozdu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Prečna so pogasili požar na okoli 300 kvadratnih metrov.

Drevo na cesto

Ob 14.16 se je na cesto Rob–Osredek v občini Velike Lašče podrlo drevo. Odstranili so ga gasilci PGD Rob.

Gasilci odprli vrata

Ob 11.53 so v naselju Brezovo, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odprli vhodna vrata na stanovanjskem objektu.

Motena bo dobava vode

Komunala Brežice obvešča uporabnike iz Ulice stare pravde v Brežicah, da bo danes predvidoma med 8. in15. uro motena dobava pitne vode zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINOGRADNIŠKA, izvod Proti Oberhu.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 11:00 do 12:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER ŠENTJERNEJ;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOLSTI VRH.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 8:15 do 13:30 ure prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Pijavice, Gabrijele, Skrovnik, Martinja vas, Pijavice vas, Štrasberg, Hrastovica, Polje Gabrijele, Dolenje Mladetiče, Gorenje Mladetiče in Bruna vas.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Krško mesto med 8. in 14. uro na območju TP Kostanjevica grajska, nizkonapetostno omrežje – Resljeva bloke.

M. K.