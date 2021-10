Ob svetovnem dnevu učiteljev evropsko priznanje Digitalna šola tudi za Gimnazijo Brežice

6.10.2021 | 08:00

Gimnazija Brežice (foto: arhiv DL)

Ljubljana - Na otvoritvenem dogodku posebnega spletnega orodja Selfie za učitelje v organizaciji slovenskega predsedstva in Evropske komisije so petim slovenskim osnovnim in srednjim šolam včeraj podelili evropsko priznanje za odlične prakse digitalnega izobraževanja.

Na dogodku v Hiši EU v Ljubljani in prek spleta, ki se ga je udeležilo več kot 100 učiteljev iz Evrope, je ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec poudarila, da orodje omogoča veliko več kot samoevalvacijo, saj hkrati omogoča priložnost za napredek in višjo kakovost za vse, ki so vključeni v proces izobraževanja.

Učitelje je povabila k uporabi orodja, ki so ga številni pozitivno ocenili že na samem dogodku. Spletno orodje je od danes brezplačno na voljo v vseh evropskih jezikih.

Slovenija sicer sodeluje v številnih razvojnih projektih, ki omogočajo razvoj kompetenc in veščin učitelja ter spodbujajo nove načine poučevanja. V preteklem šolskem letu se je tako začela evropska pobuda za podelitev priznanj Digitalna šola za spodbujanje in prepoznavanje inovacij, sodelovanja in razvoja spretnosti digitalnih tehnologij med osnovnimi in srednjimi šolami.

Več kot 90 šol je bilo izbranih za sodelovanje v pobudi, prvi te vrste, ki se zaenkrat izvaja na Irskem, Škotskem, v Litvi, Srbiji in Sloveniji.

Nagrajenci so Zavod Antona Martina Slomška - Škofijska gimnazija, Gimnazija Brežice, osnovni šoli Bistrica ob Sotli in Hruševec Šentjur ter Šolski center Kranj.

Kot so zapisali v obrazložitvi priznanj, so slovenske šole izkazale močno vodstvo v digitalnem izobraževanju in zagotovile zadosten dostop do virov in infrastrukture. Komisija pa je ocenila tudi njihovo šolsko kulturo, strategije poklicnega razvoja in učne prakse.

Kustečeva je ob svetovnem dnevu učiteljev čestitala učiteljem ter se jim zahvalila za njihov doprinos družbi, zavzetost ter neutrudno angažiranje in motivacijo. Učitelji so vedno imeli zelo pomembno vlogo v družbi, zadnji dve leti pa njihova vloga postaja še pomembnejša, a hkrati zahtevnejša, je dejala.

Učiteljicam in učiteljem se je ob njihovem dnevu zahvalila tudi evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade Marija Gabriel: "Danes uvajamo orodje, s katerim si bodo evropski učitelji in učiteljice lahko ustvarili sliko - selfie - o tem, kako uporabljajo tehnologijo, ter dobili nasvete, kako izpopolniti svoje spretnosti. Za Evropsko komisijo je pomembno, da jih podpiramo pri njihovem vseživljenjskem učenju."

STA; M. K.