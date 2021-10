Obnova in dozidava šole: zdaj otroci kosilo jedo v štirih izmenah, nekateri pa tudi v učilnicah

6.10.2021 | 08:50

V OŠ Šmarjeta so veseli, da bo končno konec prostorske stiske.

Šmarjeta - Osnovna šola (OŠ) Šmarjeta, v okviru katere deluje tudi Vrtec Sonček, se že kar nekaj let ubada s prostorsko stisko. Zdaj vse kaže, da bo temu konec – šolo bodo dogradili in obnovili.

Nedavno so se na Občini Šmarješke Toplice namreč razveselili pošte z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Prejeli so sklep o sofinanciranju rekonstrukcije in dozidave objekta OŠ Šmarjeta. Celotna investicija je ovrednotena na skoraj 2,5 milijona evrov z DDV, z ministrstva pa pričakujejo skoraj milijon 260 tisoč evrov. Preostali del bo zagotovila občina iz občinskega proračuna.

Brez pridobljenega denarja naložba ne bi bila mogoča. Gradnja se bo ob koncu letošnjega šolskega leta lahko pričela.

Kaj bodo pridobili

Pri naložbi bo prišlo do delne rušitve pritličnega upravnega dela šole in pripadajoče podkletitve. Obnovili bodo približno 600 kvadratnih metrov notranjih površin in dozidali 1.200 kvadratnih metrov. Šola bo pridobila tri učilnice, dva kabineta in sanitarije, dodatno oz. razširjeno jedilnico, garderobo za učence, nov vhod, med drugim v kleti garažo za šolski kombi, prostor za arhiv, shrambo. Novost bo tudi dvigalo. Vzporedno bodo seveda lepo uredili okolico šole, ob dostopni cesti bo urejenih 30 parkirnih mest, dva za invalide.

Nevenka Lahne

»Najbolj so se te novice razveselili otroci in vsi učitelji. Šlo bo za velik poseg v stavbo, a vsi se bomo z veseljem prilagodili novim razmeram in potrpeli, ter se potrudili, da bo pouk kar najbolj nemoteno potekal,« pove ravnateljica OŠ Šmarjeta Nevenka Lahne, tudi sama zadovoljna, da se obeta konec prostorske stiske.

Problem jedilnica, garderoba

Šola je namreč zdaj zapolnjena do zadnjega kotička. V 18 oddelkih jo obiskuje 385 otrok, oddelki so zelo polni, od 24 do 25 učencev v enem. »Gre za močne generacije. Žal letos ni dovolj prostorov, da bi razrede pri slovenščini, matematiki in angleščini lahko razdelili v manjše skupine, le pri osmarjih smo to lahko storili. No, naprej prihajajo manjše generacije, po 37 otrok, kar bo laže. A v prihodnosti se ne ve - šmarješka občina je privlačna za mlade družine, prebivalstvo se veča,« pove ravnateljica.

Velik problem zdaj predstavlja tudi jedilnica, v katero gre okrog 140 otrok. Skoraj vsi osnovnošolci so naročeni na kosilo in v teh razmerah – tudi zaradi covid-19 – ga lahko izvedejo le v štirih terminih, štirje razredi pa morajo jesti kar v učilnicah.

Garderobe, ki jih imajo v zaklonišču, so pred časom vendarle uredili tako, da ima vsak učencev svojo omarico, kar pomeni večji red. A še vedno je problem vlaga in oteženo prezračevanje.

Besedilo in foto: L. Markelj