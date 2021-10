V rožnato se je obarval tudi črnomaljski grad

6.10.2021 | 11:15

Črnomelj - V rožnatem oktobru, mednarodnem mesecu ozaveščanja o raku dojk, ko so denimo v Ribnici v rožnato barvo osvetlili brv na Gallusovem nabrežju, so se podobne akcije med drugim lotili tudi v Črnomlju in v rožnato barvo odeli tamkajšnji grad.

Ob prižigu luči, ki so črnomaljski grad obarvale roza, je v projektu ozaveščanja na stojnici sodeloval tudi Center za krepitev zdravja Bela krajina, za partnerstvo se je odločila Občina Črnomelj.

''S tem želimo Belokranjce in širšo družbo opozoriti na zdrav življenjski slog, ki nam bo pomagal, da ostanemo zdravi, kar je tudi slogan letošnjega rožnatega oktobra,'' je ob tem sporočila članica Europa Donne Vesna Gregorič.

Evropska zveza Europa Donna deluje v 47 državah Evrope in sveta. Njena prvenstvena naloga je ozaveščanje ženk in družbe o raku dojk in rodil. Zelo pomembno je zgodnje odkrivanje raka, zato opozarjajo na redno pregledovanje dojk. Rak dojk je namreč visoko ozdravljiv, če je odkrit dovolj zgodaj.

Številne raziskave pa kažejo tesno povezavo med zdravim načinom življenja in manjšim tveganjem za razvoj bolezni.

M. K.

Galerija