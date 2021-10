Do prihodnjega poletja bodo prenovili bazen

6.10.2021 | 13:30

Foto: Občina Ribnica

Ribnica - Predstavniki Občine Ribnica in podjetja CBE iz Ljubljane so danes podpisali pogodbo o rekonstrukciji in prenovi bazena v Športnem centru Ribnica. Z deli nekaj manj kot 1,9 milijona evrov vrednega projekta bodo začeli sredi tega meseca, končana pa naj bi bila do poletja prihodnje leto.

44 let star ribniški bazen, ki se nahaja v Športnem centru Ribnica, je namreč dotrajan in potreben temeljite obnove. V okviru celovite prenove med drugim načrtujejo rekonstrukcijo bazenske školjke, zamenjavo keramike bazenske tehnike in stavbnega pohištva. Strop naj bi dobil novo izolacijo, na novo bodo urejeni razsvetljava, ozvočenje in prezračevanje z rekuperacijo.

Obnovljen bo tudi celoten del stavbe športnega centra ob bazenu. Slačilnice oziroma garderobe bodo iz kleti premaknjene v nadstropje višje na način, da bo omogočen dostop gibalno oviranim osebam. Izvedena bo celovita energetska obnova razsvetljave, stropa in predela proti fasadi. S tem nameravajo znižati trenutne visoke obratovalne stroške in zagotoviti optimalne pogoje za uporabnike.

Vrednost naložbe je ocenjena na nekaj manj kot 1,9 milijona evrov brez DDV, od tega bo 1,5 milijona evrov zagotovilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Bazen v Športnem centru Ribnica je sicer od septembra znova odprt za rekreativno plavanje. To je do začetka prenove mogoče od ponedeljka do petka med 20. in 21.30 uro, v soboto med 17. in 19. uro, ob nedeljah pa med 15. in 17. uro.

Dnevna karta za otroke do 10 let starosti in upokojence stane dva evra, za odrasle evro več. Za vstop pa je treba izpolnjevati pogoj preboleli, cepljeni, testiran.

M. K.

