Včeraj preko 1200 okuženih, v bolnišnicah danes nekoliko manj covidnih bolnikov

6.10.2021 | 12:00

Foto: Bobo

V Sloveniji so včeraj opravili 6174 PCR testov in potrdili 1208 novih primerov okužbe s sars-cov-2, kažejo podatki Sledilnika za covid-19. Delež pozitivnih testov je bil 19,6-odstoten. Glede na pretekli teden gre za manjše izboljšanje epidemiološke slike, saj so denimo prejšnji torek ob 20,9-odstotnemu deležu pozitivnih testov potrdili 1342 novih primerov okužbe.

Pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) ocenjujejo, da je v Sloveniji trenutno aktivno okuženih 11.985 oseb. 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev je sicer včeraj znašala 566.

Nekaj vzpodbude prihaja iz slovenskih bolnišnic, kjer je bilo po podatkih sledilnika danes zjutraj hospitaliziranih 400 covidnih bolnikov (včeraj 426). 113 bolnikov potrebuje intenzivno nego, na žalost je osem covidnih bolnikov umrlo.

V Sloveniji je bilo doslej polno cepljenega 48,2 odstotka prebivalstva.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo 27 covidnih bolnikov (včeraj 28), od tega deset še vedno na intenzivni terapiji. Dva pacienta so sprejeli in dva tudi odpustili, eden je žal umrl.

V SB Brežice covidnih bolnikov nimajo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 23, Ribnica 15, Črnomelj 13, Kočevje 9, Šentjernej in Šmarješke Toplice 7, Trebnje 6, Metlika in Semič 5, Straža 4, Šentrupert 2, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Mirna Peč in Sodražica 1

Posavje - Krško 19, Brežice 18, Radeče 4, Sevnica 3, Kostanjevica ob Krki 2, Bistrica ob Sotli 1

M. K.