Koline se bližajo - ''noge dobilo'' še šest prašičev

6.10.2021 | 12:50

Dobro jih je vsak dan prešteti ... (simbolna slika; arhiv DL)

Že včeraj smo v črni kroniki poročali, da sta iz hleva izginila dva prašiča (v noči na ponedeljek se je to zgodilo v Gorenji vasi pri Čatežu), so pa neznanci še bolj izpraznili hlev v Ostrožniku na območju PP Trebnje. Od tam so namreč v noči na torek ukradli šest prašičev. Okoliščine policisti še preiskujejo.

V minuli noči pa je v Škocjanu nekdo skozi vrata vlomil v prodajalno. Odnesel sicer ni ničesar, nastala pa je premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Množica migrantov, predvsem iz Afganistana

Policisti so na območju PP Črnomelj (v krajih Preloka, Adlešiči, Balkovci in Žuniči) izsledili in prijeli 37 državljanov Afganistana in v okolici Perišča (PP Brežice) tri državljane Irana in državljana Afganistana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so sicer od zadnjega, včerajšnjega poročanja intervenirali v 59. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 208 klicev. Obravnavali so deset prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 13. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, ponarejanja dokumentov, vloma in tatvin. Posredovali so zaradi požara in nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.