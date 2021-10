Soseska Sončni gaj v slepi ulici - Ne zaupajo niti enajstim vrtinam

6.10.2021 | 17:10

Beno Bajc (na desni) in Zoran Bedek (foto: P. P.)

Sevnica - OPPN stanovanjska soseska Sončni gaj v Sevnici bo ponovno na mizi sevniških občinskih svetnikov – Takrat naj bi duhove in strahove pomirili geologi

Osrednja tema seje sevniškega občinskega sveta je bila obravnava OPPN za stanovanjsko sosesko Sončni gaj v Šmarju, ki sicer že dobro leto buri duhove tamkajšnjih prebivalcev, povezanih v Civilno iniciativo (CI) Šmarje. Kot je povedala predstavnica investitorja, arhitektka sevniškega biroja AR projek Andreja Preložnik, so glede na pripombe v javni obravnavi predvideno pozidavo s petih stanovanjih blokov zmanjšali na tri objekte, ki so jih tudi znižali za etažo, tako da bi bilo v njih 44 stanovanj. CI Šmarje podpira kvečjemu dva manjša bloka.

V civilni iniciativi opozarjajo, da stanovalci v blokih že sedaj nimajo primernih površin za igro ter da je dostavna cesta enosmerna in neprimerna za vozila, ki jih zahteva tako obsežna gradnja. Ker gradnja opornega zidu ni predvidena, je stanovalce strah tudi ponovitve zgodbe stadiona Sevnica, nasedle naložbe za Kopitarno, ki jo je povsem zaustavil plaz. Menijo, da bi jih med gradnjo na tej lokaciji preveč obremenil tudi hrup.

Odločanje o tej točki so svetniki po skoraj enourni razpravi odložili na naslednjo sejo. Za preložitev te točke je bilo 15 svetnikov, proti pa štirje.

Rok Petančič (LMŠ) je ocenil, da sedanja lokacija ni optimalna in da projekt ni usklajen ne s stanovalci – mnogi so sejo spremljali z balkona kulturne dvorane – ne s KS Sevnica. Pa tudi slabe izkušnje z gradnjo stadiona vzbujajo pri staroselcih vsaj zaskrbljenost, pri nekaterih celo strah, kako bi utegnila gradnja blokov vplivati na kakovost njihovega življenja. Zato je predlagal županu, naj prestavi odločanje o tej točki vsaj na naslednjo sejo. Podobnih misli so bili tudi drugi svetniki in svetnice, od Vinka Kneza (SLS), Tanje Novšak (SDS) in Stanke Žičkar (SD), ki je tudi predsednica KS Sevnica in je menila, da bi se bilo treba še več pogovarjati s CI Šmarje, do Darka Becija (SLS), ki se je zavzel, naj stroka pojasni, kako naj bi se gradilo, da bi razblinili strahove pred plazenjem hribine.

Glede geologije je direktor AR projekta Rajko Androjna ponovno poudaril, da so geomehanske raziskave izdelali izkušeni strokovnjaki geologije. V prvi fazi je bilo predvideno od štiri do pet vrtin. »Potem smo se skupaj z investitorjem ravno zaradi pomislekov na javni obravnavi odločili za 11 vrtin, kar je za tako majhno parcelo zelo veliko. Eno smo naredili na sami Krulejevi ulici. Bojim pa se, da bi bili nekateri proti, četudi bi jih bilo 33, ker so že a priori proti. Geološko poročilo na vsa vprašanja odgovarja, da je teren stabilen in ni plazovit. Nikjer ni ostankov kakšnih zalednih voda, da se tega ne bi dalo rešiti. Tudi osenčenost ni problematična, glede na to, da je zadaj hribina. S samo streho objektov tudi ne presegamo Krulejeve ulice, se pravi, da ne presegamo nivelete. Kakršne koli dodatne geomehanske raziskave bi bile brezpredmetne,« je prepričan Androjna. Glede izvedbe del pa je dejal, da mora vsak izvajalec, od projektanta do investitorja in izvajalca del, podati zavarovalno polico za kakovostno izvedbo del in da vsak odgovarja za svoje delo, tako finančno kot kazensko.

»V slepi ulici smo. V Sevnici smo začeli lobirati, se zapirati, vse je moteče, kar je novo. Za Sevnico je vse moteče, nimamo območja, kjer bi lahko zgradili večstanovanjski objekt, bojimo se novih ljudi, mene pa vlečejo za rokav, kdaj se bo začelo graditi, ker mlade družine nimajo kje živeti. Nekateri govorijo, da ima Sevnica dosti stanovanj. Verjetno sami sebe tolažijo. Tudi vi, dragi Šmarčani, ste ves čas proti vsemu. Tudi jaz sem Šmarčan in sem za razvoj,« je bil oster Androjna.

Tudi v luči njegove razprave je župan Srečko Ocvirk opozoril, da so pavšalne in čustvene ocene oziroma sodbe neproduktivne. Po njegovem pri tem OPPN parkirni prostori niso problem, so pa problem pri starih blokih. »Previdnost pri geologiji pa ni odveč, ker ne gre za karbonatne kamenine kot na Zajčji gori, pač pa za glino in lapor,« je dejal Ocvirk. Svetniki so soglasno potrdili ekonomski elaborat OPPN Sončni gaj in odgovore na vprašanja iz javne obravnave in razgrnitve.

Na naslednjo sejo občinskega sveta bodo povabili še geologinjo, da bi svetnikom podrobno pojasnila, kako so se lotili projekta z vidika geologije in varnosti gradnje.

Solastnika sevniškega podjetja 3BS, ki je investitor v Sončni gaj, Bena Bajca in Zorana Bedeka, smo po koncu svetniške razprave prosili za komentar dogajanja. Dejala sta, da se lahko zgodi, da bodo dvignili roke od te naložbe, če se bo še naprej tako zapletalo.

Pavel Perc