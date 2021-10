Učna pot Glinokopi Zalog vabi, da jo obiščete

6.10.2021 | 14:30

Učno pot Glikopi Zalog so odprli (z leve) v.d. direktorice straške občinske uprave Polonca Špelko Krštinc, Jože Pavčnik, direktor podjetja, ki je izvajalo dela, in Manica France Klemenčič, nekdanja sodelavka občinske uprave, ki je bila ponudnica in vodja projekta urejanja sekundarnih biotopov v Zalogu. (foto: M. Ž.)

Učenci OŠ Vavta vas na obisku učne poti. (Foto: J. M.)

Straža - Občina Straža je dopoldne tudi uradno odprla Učno pot glinokopi Zalog, ki so jo uredili v sklopu projekta ureditve sekundarnih biotopov na območju opuščenih glinokopov opekarne Zalog. Celotna naložba je vredna 122 tisoč evrov, od tega je 81 tisoč evrov občina pridobila iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Na območju opuščenih glinokopov nekdanje Opekarne Zalog, ki so del območja Natura 2000 Temenica, se raztezajo sekundarni biotopi, ki imajo velik pomen kot življenjski prostor redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst.

»Z namenom, da bi biotope uredili za učne in izobraževalne potrebe je občina v letu 2016 pri podjetju Acer iz Novega mesta naročila izdelavo idejne zasnove urejanja, v letu 2019 se je s projektom uspešno prijavila na javni razpis LAS Dolenjske in Bele krajine v programskem obdobju 2014-2020. Koncept ureditve ureditvenega območja smo pripravili v sodelovanju z dr. Andrejem Sovincem, pri podjetju Apus iz Ljubljane kot najugodnejšemu ponudniku pa smo naročili izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo. Skupaj s partnerji v projektu - Osnovno šolo Vavta vas, podjetjem Tomas in Ribiško družino Novo mesto - smo se lotili ureditve območja za ogled in obiskovanje ter v tem videli velik potencial območja v smislu doživljanja narave, pasivne rekreacije in okoljske vzgoje,« je orisala v.d. direktorice občinske uprave Polonca Špelko Krštinc.

Ureditev in gradnjo so začeli in jo tudi končali v lanskem letu. V sklopu projekta je izvajalec - podjetje Pavčnik iz Dola pri Hrastniku - na okoli 1,25 ha uredil okoli 700 metrov dolgo krožno sprehajalno pot, talne lesene opazovalnice za ptice, opazovalnico za ptice v višini treh metrov, gnezdilno steno za ptice, ureditvene otoke, preproste lesene prelive in zelene površine.

»Gre za res izjemen naravni habitat in kljub temu, da ne moremo govoriti o veliki površini, pa se lahko pohvalimo, da je na tem območju prisotnih kar nekaj različnih vrst živali Tako se bodo obiskovalci lahko navduševali nad različnimi pticami, dvoživkami, različnimi ribami ter bogatim rastlinstvom,« je še poudarila Polonca Špelko Krštinc in dodala, da je pri projektu sodelovala tudi novomeška enota Zavoda RS za varstvo narave.

Tadej Jeršič iz podjetja Apus je ob tej priložnosti dejal, da je bil ta projekt za njihovo podjetje zelo velik izziv, saj so takšni redki. »To ni klasičen gradbeni projekt, ampak je treba prisluhniti naravi in ji dati dodano vrednost, saj je tu prvotno šlo za zelo degradirano območje, za opuščene glinokope, kjer so se po naravni sukcesiji vrnile številne rastlinske in živalske vrste in smo temu okolju, habitatu, dodali neko dodano vrednost. Pri takšnih delih je potrebno vedno biti zelo previden, da ne posežeš preveč, premočno, ampak po majhnih korakih in mislim, da dosegli cilj, ki smo si ga zadali.«

Zbrane je nagovoril tudi Jože Pavčnik iz podjetja, ki je opravilo dela v sekundarnih biotopih, učiteljica iz OŠ Vavta vas Jana Mežič, ki je skupaj s sodelavko Metko Starešinič ves čas nastajanja sodelovala pri projektu, pa jih je zavoljo deževnega vremena le z besedami popeljala po učni poti. Med drugim je povedala, da so otroci ob obisku ter opazovanju in raziskovanju vsega, kar to območje ponuja, bili navdušeni.

M. Ž.

