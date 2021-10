V Adrii Mobil se na motnje pri oskrbi odzivajo s prilagojenim delom

6.10.2021 | 18:20

Foto: arhiv DL

Novo mesto - V novomeški družbi Adria Mobil se soočajo z izpadom dobave baznih vozil, kar vpliva na organizacijo delovnega procesa. V družbi se bodo, kot so zapisali v današnjem sporočilu za javnost, na motnje odzivali predvsem s fleksibilnim delovanjem, pri čemer bodo organizacijo dela prilagajali individualno po posameznih sektorjih.

Kot pravijo v Adrii Mobil, se težave pri oskrbi v avtomobilski industriji stopnjujejo in v veliki meri vplivajo na dobavo baznih vozil, kar vpliva na organizacijo delovnega procesa tudi v proizvodnji počitniških vozil družbe. Po pisanju Financ, ki povzemajo besede Matjaža Grma iz Adrie Mobil, so za mesec dni že zaprli linijo za proizvodnjo kombiniranih vozil oz. vanov, v novembru sledi tritedensko zaprtje izdelave avtodomov.

Razmeram se bodo v Adrii Mobil, kot pojasnjujejo, v prihodnje dinamično prilagajali, pri čemer bodo manjši obseg proizvodnje v programu avtodomov in vanov v največji možni meri kompenzirali s povečevanjem obsega proizvodnje počitniških prikolic.

V Adrii Mobil namreč v programu počitniških prikolic beležijo rast povpraševanja in naročil, zato bodo na tej proizvodni liniji v kratkem uvedli dvoizmensko delo ter v ta namen prerazporedili del zaposlenih iz proizvodnje kombiniranih vozil in avtodomov. Tudi na ostalih proizvodnih linijah - liniji luksuznih prikolic ter integriranih avtodomov - bodo povečevali obseg proizvodnje, kar prav tako omogoča povečan obseg naročil kot tudi ustrezna oskrba proizvodnega procesa na teh programih.

"Razmere pri oskrbi so nedvomno zahtevne in predstavljajo velik izziv, saj se spremembe dogajajo praktično na dnevni ravni. Kljub veliko nejasnostim želimo to obdobje premostiti tako, da ohranjamo zaposlenost ter da s fleksibilnim delom in prilagajanjem razmeram ustvarimo najboljše možnosti in pogoje, da varno izidemo iz teh razmer ter se čim hitreje odzovemo na rast naročil po vseh naših produktih, ko bodo razmere to dopuščale," so v današnjem sporočilu za javnost še zapisali v Adrii Mobil.

Za Adrio Mobil je sicer rekordno poslovno leto, ki se je končalo konec avgusta. Prodali so skoraj 20.000 vozil za prosti čas blagovnih znamk Adria in Sun Living ter mobilnih hišic Adria. Za naprej v podjetju še ne dajejo napovedi. Je pa Grm za Finance dejal, da je letošnja rast še večja. Knjigo naročil imajo polno, a je, tako Grm za poslovni časnik, težko reči, kaj bo, dokler se ne rešijo težave v dobavnih verigah.

STA; M. K.