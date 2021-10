FOTO: Zagorela hiša v Brestanici; razlila se je dušikova kislina; pogrešanega našli lovci

7.10.2021 | 07:00

Ob 21.10 je v ulici Kantalon v Brestanici, občina Krško, zagorelo ostrešje stanovanjskega objekta. Gasilci PGE Krško in PGD Brestanica so zavarovali kraj dogodka, pogasili požar, razkrili streho, zaprli glavni ventil vodovoda, s termovizijsko kamero pregledali določena požarišča ter preprečili širitev požara na sosednje objekte. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Brestanica. Dežurni električar Elektra Celje je izklopil elektriko v objektu.

Krški poklicni gasilcii so o nočni akciji takole poročali: ''Ob 21:11 smo bili preko ReCO Brežice obveščeni o dimniškem požaru na stanovanjskem objektu v kraju Kantalon v Brestanici. Izvozili smo s poveljniškim vozilom, avto lestvijo, kombiniranim vozilom in petimi gasilci. Pred prihodom na kraj smo preko ReCO Brežice dobili dodatno obvestilo, da se je požar razširil na celotno ostrešje. Ob prihodu na kraj smo najprej zavarovali bližino objekt, razsvetljevali kraj dogodka in pričeli z gašenjem požara z dvema napadoma. Preko ReCO Brežice smo zaprosili za pomoč dežurnega električarja, da je izklopil elektriko v objektu. Aktivirali smo še gasilsko avto cisterno z dvema gasilcema in PGD Brestanica. En napad smo vršili iz avto lestve, drug napad pa preko navadne lestve. Ob pregledu spodnje etaže smo rešili psa, ki smo ga predali stanovalcem. Požar smo omejili skupaj z PGD Brestanica ter pričeli z odstranjevanjem strešnikov, da smo lahko dokončno pogasili posamezna žarišča. V enoto smo se vrnili ob 22:56.''

Pogrešanega našli

Ob 18.12 so v gozdu v bližini kraja Gorica, občina Krško, pogrešili osebo. Policisti so jo s pomočjo lovcev LD Veliki Podlog našli ob 18.43.

Nesreča v Melaminu

Včeraj ob 7.42 je v tovarni Melamin v Kočevju prišlo do nezgode, kjer se je v transportu razlila dušikova kislina. Ker imajo urejeno infrastrukturo, se je le ta ujela v lovilec. Kislino so delno prečrpali že zaposleni sami, preostanek pa gasilci PGD Kočevje.

Poškodba pri športu

Ob 20.38 se je v športni dvorani OŠ Jurija Dalmatina v Krškem pri športnem udejstvovanju poškodoval občan. Svojci so ga prepeljali v Urgentni center Brežice.

Dimniški požar

Ob 19.42 so v Šalki vasi v občini Kočevje gorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Kočevje in Šalka vas so ohladili dimnik in počakali, da so saje dogorele.

Podrta drevesa ovirala promet

Minulo noč ob 2.13 je pri Jugorju pri Metliki podrto drevo oviralo promet. Dežurni delavec cestnega podjetja ga je razžagal in odstranil.

Ob 2.48 je bila enaka pomoč potrebna tudi pri naselju Lokve, občina Črnomelj, ter ob 5.40 še na cesti Metlika—Drašiči pri odcepu za Vinomer.

Gasilci odpirali vrata avtomobila

Včeraj ob 11.49 so na Glavnem trgu v Sevnici gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odprli vrata osebnega vozila.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah občasno prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JEZERO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINOGRADNIŠKA, izvod Proti Oberhu;

- od 8:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA GORA PRI DRAŠIČIH, v Hrib Desno.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINICA PRI ŠMARJETI-VAS.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, oskrbovanim iz TP KNEŽINA, na izvodu ZIDANICE LEVO.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 11:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VELIKI OREHEK.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava predvidoma med 9:00 in 14:00 uro na območju TP Apnenik, nizkonapetostno omrežje – Apnenik.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Čatež, nizkonapetostno omrežje – Gostišče Grič med 8. in 12. uro ter Krška vas, nizkonapetostno omrežje – Prah med 12. in 14. uro; na področju nadzorništva Mokronog pa na območju TP Apnenik, nizkonapetostno omrežje – Apnenik med 9. in 14. uro.

