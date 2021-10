Krka odnesla celo kožo iz Šentjurja

7.10.2021 | 07:30

Foto: KK Šentjur

Šentjur/Novo mesto - V Šentjurju se je z obračunom med domačo ekipo in novomeško Krko začelo 2. kolo prvega dela Lige Nova KBM. Čeprav so Novomeščani večino tekme vodili, so se za zmago na koncu vsseno morali potruditi, saj so v drugem polčasu igralci Šentjurja pošteno zapretili. Na koncu so Novomeščani vseeno upravičili vlogo favorita in zmagali z rezultatom 95:88.

* Športna dvorana ruševec, gledalcev 80, sodniki: Petek, Grbić, Rebeušek.

* Šentjur: Brunčević 11 (3:6), McGlynn 31 (9:10), Tomažič 10 (3:4), Rikalo 2, Držić 4 (2:2), Đapa 21 (1:2), Ledl 2, Nemanič 7.

* Krka: French 8 (0:2), Gibbs 12 (3:4), Stergar 4, Stipčević 27 (0:1), Stavrov, Kosi 12 (1:1), Lapornik 12 (3:4), Špan 4 (2:2), Stipaničev 6 (1:2), Škedelj, Macura 10.

* Prosti meti: Šentjur 18:24, Krka 10:16.

* Met za tri točke: Šentjur 12:33 (McGlynn 6, Brunčević 2, Đapa 2, Tomažič, Nemanič), Krka 11:26 (Stipčević 5, Gibbs 3, Kosi, Lapornik, Stipaničev).

* Osebne napake: Šentjur 20, Krka 29.

* Pet osebnih: Đapa (40.); Kosi (38.).

Novomeški košarkarji so v Šentjurju dosegli pričakovano zmago in vsaj začasno zasedajo prvo mesto na prvenstveni lestvici, saj so tudi v drugem nastopu v domači ligi zabeležili zmago, pa čeprav manj prepričljivo kot v uvodnem, ko so kar za 50 točk ugnali Laščane. Ekipa Šentjurja prvo zmago še čaka.

Po uvodnem otipavanju so farmacevti do prve občutnejše prednosti prišli v uvodu druge četrtine, ko so povedli s 34:27, tik pred polčasom pa ušli na +10 in ob odhodu na odmor na 13 točk prednosti.

Domači pa se niso predajali in Patrick James McGlynn in Dalibor Đapa sta Štajerce v tretjem delu pripeljala na -4, Luka Lapornik in Rok Stipčević pa sta odgovorila s tremi trojkami in razlika je vnovič narasla na 11 točk. Gostje so dolgo držali trdno vodstvo, nato pa se je prednost začela topiti in slabe štiri minute pred koncem je Mcglynn Šentjur približal na 82:86 in domačim vrnil upanje. A ko je bilo to najbolj potrebno, so gostje ostali zbrani in osvojili obe točki.

Pri domačih je z 31 koši izstopal Mcglynn, ki je dosegel kar šest trojk. Pri Krki je 27 točk vknjižil Stipčević.

Izjava po tekmi:

Dalibor Damjanović, trener Krke: »Kot sem pričakoval, je bilo to zelo težko gostovanje. Vidi se, da smo mlada ekipa, da po pričakovanjih še vedno ne znamo držati rezultata. Tekmo bom analizirali in do naslednje tekem to popravili. Čestitke fantom za zmago, saj na koncu ne šteje umetniški vtis, ampak zmaga.«

V prihodnjem krogu Lige Nova KBM bodo krkaši 19. 10. gostili Rogaško, še prej pa jih čakata dve tekmi Lige ABA. Prva bo v nedeljo, 10. 10., ko bodo gostovali pri Megi v Beogradu

STA; M. K.