FOTO: Vodni slavolok gasilcev za prenovljeno cesto skozi Bučko. Navdušen tudi minister Vrtovec.

7.10.2021 | 09:20

Prerez traku: Jože Kapler, Jernej Vrtovec in Ljiljana Herga. Zadaj vodni slavolok bučenskih gasilcev.

Pa še bolj od blizu ... Bilo je veličastno.

Bučka - Da so na Bučki veseli prenovljene ceste skozi kraj, na kar so krajani čakali leta in leta, ter novih vodnih prepustov v Dolenjih Raduljah, so tudi na zunaj pokazali včeraj popoldne, ko so tudi uradno predali namenu pomembne pridobitve.

Dogodek, ki so se ga med drugim udeležili minister za infrastrukturo Jernej Vrtavec, direktorica Direkcije RS za infrastrukturo Ljiljana Herga ter škocjanski župan Jože Kapler – ti so tudi prerezali trak - pa vodja sektorja za investicije v ceste na DRSI Tomaž Willenpart ter nekateri poslanci v DZ RS in krajani, so bučenski gasilci pospremili z vodnim slavolokom. Domačini pa so pripravili tudi prijeten kulturni program, v katerem so zapela dekleta skupine Vokalnih5 in Bučenski ramplači. Ob koncu so za pogostitev poskrbele članice DPŽ Bučka.

Pridobitev na Bučki je zelo pomembna in pomeni večjo prometno varnost, saj je ta regionalna cesta prometno obremenjena. Dela so se pričela 2018 in zaključila spomladi 2020, a je korona preprečila otvoritev prej.

Gre za prenovo in opremo 1,3-kilometrskega odseka regionalne ceste Zavratec – Škocjan, na odseku od Jarčjega Vrha do Jerman Vrha preko Bučke, s pločniki, javno razsvetljavo in prenovo vodovodnega sistema.

Ljiljana Herga, direktorica DRSI

Za naložbo so skupaj odšteli približno 2,9 milijona evrov. Občina Škocjan je prispevala približno 900 tisoč evrov, dvomilijonsko razliko pa je pokrila direkcija, je povedala Hergova.

Prepusta v Dolenjih Raduljah

Jože Kapler je pozdravil ministra Vrtovca na Bučki. Težko so ga pričakovali.

Bučenski ramplači so navdušili goste iz Ljubljane.

V Dolenjih Raduljah, kjer so imeli težave s poplavljanjem, so ob prenovi in opremljanju približno 450-metrskega regionalnega cestišča zgradili dva vodna prepusta, ki sta bila prej preozka. Zraven so postavili tudi nove pločnike in javno razsvetljavo. V letu 2019 so ob velikih prizadevanjih občine to zadevo uvrstili v državni proračun in jo končali. Naložba je stala približno 650.000 evrov, v celoti pa jo je pokrila direkcija za infrastrukturo.

Bučka je drugo največje središče občine, ima osnovno šolo, vrtec, farno cerkev, kulturni dom, trgovino, skratka, veliko dnevne migracije. Kapler je še ocenil, da so z omenjenimi naložbami okrepili prometno in protipoplavno varnost občanov. Za pomoč in trud, da je do investicij sploh prišlo, se je zahvalil tudi podžupanu Alojzu Hočevarju.

Naložbe je blagoslovil škocjanski župnik Tone Dular.

Dobre ceste za razvoj podeželja

Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec

Na Bučki so veseli prenovljene ceste, novih pločnikov, javne razsvetljave ...

Da gre za izjemne pridobitve za majhno občino ter celo regijo, saj bo lažja migracija in mobilnost ljudi, ki prihaja skozi Bučko s štajerskega dela proti avtocestnemu priključku v Dobruško vas, je poudaril minister Jernej Vrtovec. Obljubil je, da bodo tovrstne investicije vodili še naprej, saj želijo razvoj podeželja, da ostane živo in se ne izprazni.

Da bodo občine lahko še več vlagale v investirale, vlada občinam namenja višje glavarine, pa tudi ministrstvo bo še več vlagalo v primarno infrastrukturo na podeželju, da bodo ceste boljše in ne luknjaste. Zadnji državni proračun za ceste je bil rekorden, podobno se obeta tudi naprej, je dejal Vrtovec in omenil pri tem še spodbudne učinke gradbeništva na celotno gospodarstvo.

Župan Jože Kapler se je tako ministrstvu kot direkciji zahvalil za dobro sodelovanje in posluh za potrebe Škocjančanov. Upa na uspešno sodelovanje še naprej. Katere projekte je imel v mislih, pa več v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

