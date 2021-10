Konferenca o slovenski podjetnosti in mednarodnem povezovanju z Bobič Yacht Interior, Roletarstvom Medle Berryshko

7.10.2021 | 10:30

Foto: FB Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

Novo mesto - V Novem mestu se je v sredo začela dvodnevna poslovna konferenca Slovenska podjetnost kroži prek meja - Mednarodno povezovanje lokalnega podjetništva. Namenjena je izmenjavi dobrih primerov in mreženju podjetnikov iz Slovenije, zamejstva in sveta. Pripravila sta jo vladni urad za Slovence in Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine.

Po podatkih Urada vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu na posvetu sodelujejo podjetniki in predstavniki slovenskih gospodarskih ustanov iz Italije, Avstrije, Brazilije in drugih držav.

Medtem ko je bil sredin del konference namenjen predstavitvam in pogovorom, to danes nadaljujejo oz. jo bodo končali z obiskom nekaterih uspešnih regijskih podjetij. Navedli so podjetja Bobič Yacht Interior, Roletarstvo Medle ter destilarno in čokoladnico Berryshka.

V uvodnem delu konference sta zbrane med drugimi pozdravila ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch in predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, osrednji del prvega dneva konference pa so posvetili izmenjavi izkušenj, mnenj in zglednih primerov.

Na treh omizjih so se zvrstili sogovorniki z različnih področij dela in iz različnih držav, vsem pa je bilo skupno, da so pri svojem delu uspešni in da so Slovenci.

Na okrogli mizi Epidemija: breme ali priložnost so sodelujoči predstavili izzive, s katerimi se soočajo med epidemijo in prednosti, ki jih je prineslo to sicer težko obdobje

Sodelovali so predsednik Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine ter direktor TPV Group Marko Gorjup, izvršna direktorica Slovenske poslovne globalne povezave Sao Paolo Mateja Perovšek Chiuchini ki se je sodelovala prek spleta, direktor Slovenskega deželnega gospodarskega združenja iz Trsta Andrej Šik in predstavnik Slovenske gospodarske zveze iz Celovca Andrej Hren.

Na drugem omizju Gostitelj se predstavi so sodelovali novomeški podžupan Boštjan Grobler, direktor podjetja Bobič Yacht Interior Aleš Bratož, programer podjetja 3 TAV Andres Hočevar, ki se je v Slovenijo preselil iz Venezuele, in direktor podjetja Mikrografija Boštjan Gaberc.

Tretje omizje Izkušnje iz tujine lahko bogatijo slovensko podjetniško okolje pa je dalo priložnost uspešnim mladim, ki so predstavili svoj pogled na delo v Sloveniji po izkušnji v tujini.

Pri pripravi konference so sodelovali Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto, Zavod Novo mesto in Razvojni center Novo mesto. Njena gostiteljica je Mestna občina Novo mesto, je še sporočil vladni urad za Slovence v zamejstvu in po svetu.

STA; M. K.