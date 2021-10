Včeraj pod tisoč okužb

7.10.2021 | 11:20

Simbolna slika (foto: Profimedia)

Včeraj so v Sloveniji opravili 5336 PCR testov, zaznali pa so 968 pozitivnih primerov. Delež pozitivnih testov je znašal 18,1 odstotka.

Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v državi trenutno 11.943 aktivnih primerov okužbe, kar je 42 manj kot dan prej. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb trenutno znaša 836, kar je sedem manj kot dan prej. V zadnjih 14 dneh so potrdili 564 okužb na 100.000 prebivalcev, kar sta dve manj v primerjavi s povprečjem dan prej.

Ključno je število hospitaliziranih, saj bi lahko zaradi prevelikega števila covidnih bolnikov na stranski tir prišlo zdravljenje drugih bolezni in poškodb. V bolnišnicah se danes zdravi 413 covidnih bolnikov, kar je za dobre tri odstotke več kot v sredo, ko se je število znižalo. Od tega jih je na intenzivnih oddelkih 114.

Umrli so trije covidni bolniki.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je pri nas po podatkih vlade cepljenih 1.132.152 ljudi oz. 54 odstotkov prebivalstva. Med starejšimi od 18 let je z enim odmerkom cepljenih 63 odstotkov, med starejšimi od 50 let pa 75 odstotkov.

Z vsemi odmerki cepiva pa je cepljenih 1.023.060 prebivalcev, kar je 49 odstotkov celotnega prebivalstva, 58 odstotkov med starejšimi od 18 let in 70 odstotkov starejših od 50 let. V sredo so sicer cepili 7075 oseb.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo 32 covidnih bolnikov (včeraj 27), od tega deset še vedno na intenzivni terapiji. Šest novih pacientov so sprejeli in enega tudi odpustili.

V SB Brežice covidnih bolnikov nimajo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto in Kočevje 13, Straža 6, Šentjernej, Metlika, Črnomelj in Žužemberk 5, Ribnica in Trebnje 4, Semič in Mokronog Trebelno 2, Mirna Peč, Dolenjske Toplice in Šmarješke Toplice 1

Posavje - Krško 14, Brežice 9, Kostanjevica ob Krki 4, Radeče 3

M. K.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 4h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni miha elektronik je kriv! Preglej samo prijavljene komentatorje