FOTO: Krožišče vitalnega pomena za gospodarsko cono in prometno varnost

7.10.2021 | 12:10

Krožišče je vitalnega pomena za novo gospodarsko cono v Dobruški vasi. Trak sta prerezala Jože Kapler in Ljiljana Herga.

Za prijetno vzdušje so poskrbele ljudske pevke Klasje iz Škocjana.

Zbrani pod šotorom, čeprav je Škocjančanom šlo vreme na roke in je deževalo le kratek čas.

Novo štirikrako krožišče v Dobruški vasi že služi svojemu namenu.

V goste so prišli pevci Šentjernejskega oketa in navdušili z ubranim petjem.

Za blagoslov je poskrbel župnik Tone Dular.

Dobruška vas - V Občini Škocjan so včeraj tudi uradno predali namenu pomembno pridobitev - novo krožišče pri Gospodarsko tehnološkem centru Škocjan v Dobruški vasi. Manjkajoče krožišče je bilo v zadnjih letih glavna ovira, da bi zaživela gospodarska cona, ki je bila v celoti komunalno opremljena, investitorji pa brez tega niso mogli dobiti gradbenega dovoljenja.

Trak nove pridobitve sta prerezala župan Jože Kapler in direktorica Direkcije RS za infrastrukturo Ljiljana Herga.

Zgodovina te naložbe ima dolgo brado, je povedal župan Jože Kapler. Temeljni kamen je bil postavljen že leta 2008, takrat so Škocjančani pričakovali, da ga bo financiral Dars, a se to ni zgodilo. »Kasneje smo s pogajanji dosegli, da se je del od Dobruške vasi do Šentjerneja uvrstil v državni proračun in v nadaljevanju se je zgradilo tudi krožišče,« je dejal prvi mož občine.

Boljša prometna varnost

Krožišče na državni cesti, ki pomeni varen vhod in izhod iz cone, je zgradilo boštanjsko podjetje Gradnje d.o.o., ki je tudi eden od investitorjev v novi coni. Gre za štirikrako krožišče z vso pripadajočo komunalno infrastrukturo; cestami, pločniki, kolesarskimi stezami in javno razsvetljavo, ki jo je zaradi minulih vlaganj občine v projektno dokumentacijo in nakupov zemljišč skoraj v celoti plačala direkcija.

Skupna vrednost naložbe je bila po besedah Ljiljane Herga 960 tisoč evrov, od tega je Občina Škocjan prispevala sto tisoč evrov. »Prometna varnost bo zdaj tu boljša, prometa bo v prihodnosti še več, tako ali tako pa cona brez priključka sploh ne bi mogla delovati,« je dejala Herga ter povedala, da se veliko dela zdaj na mnogih državnih odsekih cest. V načrtu razvojnih programov je še projektiranje dela od krožišča proti Dobravi, saj ta del še manjka za obnovo in dograditev pločnika.

Nove pridobitve - v coni je pomembna tudi izgradnja nove razzdelilne transformatorske psotaje (RTP 110/20 kV) , ki je važna za zanesljivo oskrbo kocjanskega in šentjernejskega gospodarstva - je blagoslovil škocjanski župnik Tone Dular.

Zahvala župana

Župan Kapler se je zahvalil za dobro sodelovanje DRSI, projektantu Dolenjski projektivi, izvajalcu del, boštanjskim Gradnjam, pa tudi Agrarni skupnosti Dobruška, ki je prepoznala poslovno priložnost, ko so potrebovali zemljišče za krožišče. Upa, da bo tako tudi v nadaljevanju urejanja drugega dela gospodarske cone čez cesto, ki naj bi nastala na 18 hektarih v smeri proti Šentjerneju. Sedanja cona je namreč odprodana.

Gostje iz Ljubljane in ostali so uživali v kulturnem programu, ki so ga prispevali: ljudske pevke Klasje iz Škocjana, Šentjernejski oktet ter izvrstni harmonikar Janez Lekše.

Besedilo in foto: L. Markelj

