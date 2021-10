Revoz zaradi krize s čipi do zdaj ob skoraj dve petini predvidene proizvodnje

Novo mesto - V novomeškem Revozu, kjer je proizvodnja zaradi pomanjkanja elektronskih delov, ki jih vgrajujejo v avtomobilske modele, letos stala skupaj 73 dni, ocenjujejo, da so bili do zdaj ob slabi dve petini letos predvidene proizvodnje. Razmeram se sicer prilagajajo iz tedna v teden, včasih se kakšna sprememba napove celo v nekaj dneh, so dodali.

Kriza s polprevodniki je močno prizadela avtomobilsko industrijo in v Revozu jo občutijo že vse leto, so povedali v Revozu.

Kako se bodo razmere odvijale do konca leta, sicer še ne morejo napovedati, trenutno pa je predvideno obratovanje proizvodnje v dveh izmenah.

Stanju oz. zaustavitvam proizvodnje se sicer prilagajajo različno. Od nedelovnih dni za celotno tovarno, do tega, da ne dela samo ena izmena.

Potem, ko so pri zaposlenih izčrpali vse možnosti za fleksibilnost oz. porabili interno poimenovane x ali neproizvodne dneve, ki jih podjetje plača stoodstotno in jih z določenim številom - podobno kot pri dopustu - predvideva socialni sporazumu, pa jim je na voljo ostalo le še čakanje zaposlenih na delo, ki je plačano 80-odstotno, so pojasnili v Revozu.

Revoz sicer v približno dveh tretjinah kot edina Renaultova tovarna izdeluje model twingo. Izdelujejo še električni twingo ter modela clio in električni smart. Običajno dnevno izdela nekaj več kot 700 vozil. Zaposluje nekaj več kot 2400 ljudi.

Tudi v Adrii Mobil

Pomanjkanje elektronskih delov oz. elektronskih čipov je sicer svetovni problem in med pandemijo covida-19 ne hromi zgolj avtomobilske industrije. Težave z oskrbo se v avtomobilski industriji stopnjujejo in v veliki meri vplivajo tudi na oskrbo oz. dobavo baznih vozil, kar vpliva na organizacijo dela tudi v novomeški Adrii Mobil.

Kot smo že poročali, se bodo morali razmeram tudi v prihodnje dinamično prilagajati. Na motnje pri oskrbi se odzivajo predvsem s prilagojenim delovanjem, pri čemer organizacijo dela prilagajajo individualno po posameznih sektorjih. Sicer pa so za mesec dni že zaprli linijo za proizvodnjo kombiniranih vozil oz. vanov, novembra pa bo sledilo tritedensko zaprtje izdelave avtodomov, so potrdili.

"Manjši obseg proizvodnje na programu avtodomov in vanov bomo v največji možni meri kompenzirali s povečevanjem obsega proizvodnje počitniških prikolic," pri katerih beležijo rast povpraševanja, pri proizvodnji teh pa tudi ni večjih oskrbnih težav, so opozorili.

V tej novomeški družbi sicer zaposlujejo nekaj več kot 1300 ljudi, organizacijo dela pa bodo prilagajali individualno po posameznih sektorjih in sicer s prerazporeditvami na delo v druge proizvodne oddelke, s prerazporejanjem delovnega časa, izrabo ur in letnega dopusta.

"Kljub veliko nejasnostim pa je dejstvo, da želimo to obdobje premostiti tako, da ohranjamo zaposlenost, da izkoristimo vse možnosti, ki jih imamo na razpolago ter da s fleksibilnim delom in prilagajanjem razmeram ustvarimo najboljše možnosti in pogoje, da varno izidemo iz teh razmer ter se čim hitreje odzovemo na rast naročil naših izdelkov, ko bodo razmere to dopuščale," so poudarili.

S fleksibilno organizacijo dela se bodo skušali razmeram v največji meri prilagoditi, tako da bi v poslovnem letu, ki v Adrii Mobil traja od 1. septembra do 31. avgusta, izpad proizvodnje zaradi neoskrbljenosti čim prej in čim bolj nadomestili ter oskrbeli prejeta naročila, so dodali.

Sicer pa vpliva omenjenih težav na obseg proizvodnje v tem poslovnem letu za zdaj ne morejo oceniti: "Se pa zavedamo zahtevnosti razmer, s katerimi se spopadamo, in v katerih bodo uspela le najbolj fleksibilna, prilagodljiva ter inovativna podjetja.''

V zdajšnjih razmerah je tovrstne napovedi težko podati, saj so razmere na globalni ravni tako glede obsega proizvodnje pri naših dobaviteljih kot tudi pri logistiki izredno negotove, kljub temu pa pričakujejo, da se bodo razmere stabilizirale v začetku prihodnjega leta, so še dejali v Adrii Mobil.

