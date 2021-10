Novomeški policisti razkrinkali dvojico, ki je kradla drage parfume

Novomeški policisti so uspešno izsledili dvojico moških, ki je v različnih prodajalnah v Sloveniji kradla parfume višjega cenovnega razreda in druge izdelke. Dvojico so prijeli na območju Ljubljane, novomeška preiskovalna sodnica pa je zanju odredila pripor, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Novomeški policisti so dvojici, gre za 45-letnega Ljubljančana ter 43-letnega državljana Bosne in Hercegovine, na sled prišli v preiskavi, ki so jo začeli po tistem, ko so letos obravnavali več primerov tatvin parfumov višjega cenovnega razreda v vrednosti več tisoč evrov v prodajalnah na območju Novega mesta.

V preiskavi, v kateri so sodelovale tudi druge policijske postaje, so ugotovili, da sta dejanj osumljena moška, ki sta se združila, da bi kradla iz prodajaln na območju celotne Slovenije, ukradeno pa nato prodajala na črnem trgu.

Tatvine sta izvajala tako, da sta ukradeno blago dala v vrečko, z notranje strani zavarovano s folijo, ki preprečuje zaznavanje magnetnih varoval na izdelkih ob iznosu iz trgovine. Uporabljala sta tudi magnete, s pomočjo katerih sta motila senzorje za varovala.

Moška so na podlagi razpisa novomeških policistov prijeli policisti policijske postaje Ljubljana Moste, novomeški policisti pa so ju s kazensko ovadbo privedli k preiskovalni sodnici novomeškega okrožnega sodišča, ki je zanju odredila pripor. Oba je policija v preteklosti že obravnavala zaradi tatvin.

Veliko vlomov v avtomobile - policisti opozarjajo



V noči na sredo je na dvorišču stanovanjske hiše na Adamičevi ulici v Novem mestu nekdo vlomil v osebni avtomobil in s prednjega sedeža ukradel torbico z dokumenti in bančnimi karticami. Vstopil je tudi v odklenjeno garažo in izmaknil dve motorni žagi in kolo. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 1.500 evrov.

Na dvorišču stanovanjske hiše v Dolenjem Kamenju je v isti noči nekdo s prednjega sedeža odklenjenega avtomobila ukradel denarnico z okoli 2.500 evri gotovine.

V zadnjem mesecu so na območju PU Novo mesto na parkirnih prostorih in dvoriščih ponovno obravnavali več primerov vlomov v avtomobile. Policisti so ugotovili, da so bili v vseh primerih žrtve tisti vozniki, ki so na vidnih mestih v vozilih nezavarovane pustili različne predmete, tudi denarnice z dokumenti in denar. Storilci so v vozila vlamljali predvsem v večernih in nočnih urah, razbili so stekla na vozilu in poleg ukradenih predmetov povzročili tudi premoženjsko škodo na vozilu. Obravnavali so tudi nekaj primerov vlomov v kombinirana vozila, iz katerih je bilo ukradeno električno ročno orodje. Policisti ponovno pozivajo k samozaščitnemu ravnanju, svetujejo, da v vozilih brez nadzora ljudje ne puščajo predmetov - tudi predmeti v vrečki ali torbici, ki sicer niso dragoceni, so lahko vaba za storilce, škoda na vozilu pa bo v tem primeru večja, kot je vrednost ukradenih predmetov.

Vlomili v prodajalno

V okolici Šentjerneja je v noči na sredo neznanec vlomil v prodajalno in ukradel denar in vrednostne mobilne kartice. Škode je za okoli 2.000 evrov.

Migranti

Policisti so na območju Preloke (PP Črnomelj) izsledili in prijeli pet državljanov Afganistana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

