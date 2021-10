Gostinstvo in PCT - Najbolj prizadeti ponovno na udaru

7.10.2021 | 14:15

Upad prometa zaradi PCT opažajo v veliki večini gostinskih lokalov in tudi v slaščičarnah.

Matej Kosten

V kavarni v Kočevju, kjer dosledno izvajajo pogoj PCT, se jim je zaradi PCT promet prepolovil.

Novo mesto, Kočevje - Gostince, ki so bili med največjimi žrtvami epidemije covida-19 in z njo povezanih ukrepov, je uvedba pogoja PCT za uporabnike storitev močno prizadela. Panoga je bila zaprta več kot osem mesecev, pogoj PCT pa jih ponovno postavlja v položaj, kjer se soočajo z velikimi izgubami, odpuščanjem delavcev in celo razmišljajo o zapiranju svojih lokalov.

Med tistimi, ki jim je zaradi pogoja PCT promet upadel kar za polovico, je tudi gostinec Matej Kosten iz Mestne kavarne Kočevje. »Kot lokal v centru mesta smo pogosto tarča inšpektorjev,« pravi in dodaja, da sta jih letos že obiskala zdravstveni in tržni inšpektor ter delavci Fursa. Ne morejo si privoščiti, da ne bi dosledno preverjali pogoja PCT, kar je zamudno. Natakarji imajo bistveno več dela, zato se tudi zgodi, da še tistih redkih gostov, če jih pride več hkrati, ne morejo postreči oziroma vsaj ne v doglednem času, kar pa med gosti povzroča nejevoljo.

Gostje se tudi sicer pritožujejo zaradi PCT. »Tisti, ki ne izpolnjujejo pogoja, se jezijo, ker se morajo obrniti in iti drugam. In tudi gredo. Gredo tja, kjer PCT ne preverjajo,« pravi Kosten. Takšnih lokalov je kar nekaj, po njegovi oceni celo večina, ni pa še slišal, da bi zato inšpektorji koga kaznovali, tudi tistih ne, ki preko socialnih omrežij odkrito oglašujejo, da pri njih PCT ne preverjajo.

Dela ni več niti za enega natakarja, zaposlena pa ima dva, ki delata v izmenah. »Ob petkih in sobotah zvečer pa en sam noče delati. Morata biti dva, pa še varnostnik mora priti v lokal,« pa pravi še o dodatni težavi, s katero se srečuje zaradi razgrajanj Romov ob koncih tednov v centru Kočevja.

Mojca Leskovšek-Svete