Vsa občina z vodovodom

8.10.2021 | 07:50

Simbolna slika (foto: arhiv)

Sodražica - V Občini Sodražica postopoma zaključujejo projekt izgradnje hrbtenice vodovodnega sistema, v okviru katerega bodo z vodovodom pokrili praktično vso občino. Po besedah župana Blaža Milavca bodo s tem omogočili priklop na javno vodovodno omrežje praktično vsem prebivalcem.

Projekt v Sodražici izvajajo v okviru skupnega projekta SORIKO, ki so ga v letu 2015 začeli skupaj z občinama Kočevje in Ribnica, zanj pa so pridobili tudi evropska sredstva. Skupna vrednost projekta je nekaj manj kot 30 milijonov, od tega bo del, izveden na območju občine Sodražica, stal okoli pet milijonov evrov, pri čemer bo sama občina prispevala okoli pol milijona evrov.

Po besedah župana je trenutno v občini na vodovod priključenih okoli 70 odstotkov prebivalstva, ob koncu projekta pa bodo priključeni praktično vsi. "Ostalo bo le še nekaj krajev, za katere pa je bolj racionalna drugačna oblika oskrbe z vodo, kakor je javni vodovod," je povedal za STA.

Na skupen vodovodni sistem, ki ga gradijo, bo priključen tudi vodovod na območju naselja Zamostec, za katerega so v okviru projekta SORIKO pridobili dodatna sredstva. Z izvajanjem projekta so načrtovali začeti letos, a so se priprave nekoliko zamaknile in bodo z njim začeli spomladi, je še povedal župan.

STA; M. K.