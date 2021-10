Ljudje si želijo sprostitve - spet abonma v Šentjerneju

8.10.2021 | 10:15

Če kdo, se polne dvorane KC PT veseli njegova programska vodja Elizabeta Kušljan Gegič.

Šentjernej - Kulturni center Primoža Trubarja je v času epidemije koronavirusne bolezni sameval, kot ostali kulturni domovi po Sloveniji. Zdaj že povabijo na kak dogodek, a kmalu bo še bolj živahno.

Kot pove programska vodja Elizabeta Kušljan Gegič, so se po tehtnem premisleku odločili, da po letu dni premora spet pripravijo gledališki in otroški abonma. Vpisi bodo potekali prav te dni, od 4. do 15. oktobra.

Kulturni center Primoža Trubarja bo letos spet gostil dva abonmaja.

»Ljudje sprašujejo, ali bomo kaj organizirali, želijo si kulturnih dogodkov in sprostitve, kar se je pokazalo tudi ob nedavnem Jernejevem, ko so bile kulturne prireditve obiskane kot že dolgo ne. Zavedamo se, da obiska ne bo toliko kot nekoč, in da si bomo najbrž naredili minus v poslovanju, a občanom in ostalim želimo dati možnost izbire, saj se zavedamo, da kultura bogati, daje življenju posebne izkušnje in doživetja,« pove Kušljan Gegičeva in poudari, da bodo seveda vsi obiskovalci morali izpolnjevati pogoj PCT in se držati ukrepov NIJZ zaradi covid-19. »Potrudili se bomo za varnost vseh,« doda.

Letošnji gledališki abonma bo imel pet in ne šest predstav kot nekoč, saj ne bo na programu obisk predstave v Ljubljani. V abonma so uvrstili sproščene predstave, komedije, saj kot pravi programska vodja, si vsi želijo sprostitve, »drame imajo dovolj v vsakdanjem življenju.« Otroški abonma bo štel pet predstav (prej 7), od tega dve lutkovni in dve igrani, za božič pa bo filmska predstava.

