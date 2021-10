Nesreča v Dobruški vasi; avto obstal na nezavarovanem železniškem prehodu; veter podiral drevesa

8.10.2021 | 07:00

V Brestanici so krški poklicni gasilci s folijo pokrili streho stanovanjskega objekta, ki je bila poškodovana v sredinem večernem požaru - na sliki. (foto: arhiv; PGE Krško)

Včeraj ob 15.22 sta v Dobruški vasi, občina Škocjan, trčili dve osebni vozili. V nesreči se je poškodovala ena oseba, katero so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Škocjan so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja ter pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovane osebe in policiji pri usmerjanju prometa. Dežurni delavec cestnega podjetja je poskrbel za odpravo posledic in čiščenje cestišča.

Avto obstal na nezavarovanem železniškem prehodu

Ob 21.14 je na Gorenjski cesti v Ribnici osebno vozilo obstalo na nezavarovanem prehodu preko železniških tirov. Gasilci PGD Ribnica so vozilo odstranili s tirov. V tem času je bil prekinjen železniški promet.

Gorele saje v dimniku

Sinoči ob 21.15 so naZajčjem Vrhu pri Stopičah, občina Novo mesto, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Dolž so nadzorovali izgorevanje, očistili dimnik in pregledali okolico.

Oljni madež na Ljubljanski cesti

Včeraj ob 8.05 so na Ljubljanski cesti v Novem mestu opazili oljni madež na vozišču. Gasilci GRC Novo mesto so razmastili in sanirali onesnaženo vozišče v dolžini okoli enega kilometra.

Streho pokrili s folijo

Ob 10.43 so v ulici Kantalon v Brestanici, občina Krško, gasilci PGE Krško s folijo pokrili streho stanovanjskega objekta, ki je bila poškodovana v sredinem večernem požaru.

Vetrolom

Močan veter je ponoči in zgodaj davi na območju več slovenskih občin podiral posamezna drevesa, tudi ponekod v naših krajih. Poročila dežurnih služb so si takole sledila:

Ob 22.22 je na cesto Sinji Vrh—Dalnje Njive, občina Črnomelj, padlo drevo. Odstranil ga je dežurni delavec CGP Novo mesto.

Ob 3.34 je na cesto Rodine pri Trebnjem—Gomila, občina Trebnje, padlo drevo. Odstranil ga je dežurni delavec Komunale Trebnje.

Ob 5.10 je na cesto Mirna—Tihaboj, občina Mirna, padlo drevo. Odstranil ga je dežurni delavec CGP Novo mesto.

Ob 5.45 je na cesto Dobovo—Gorenje Kronovo, občina Novo mesto, padlo drevo. Odstranil ga je dežurni delavec CGP Novo mesto.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 13.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAVRLEN, na izvodu K.O. GASILNI DOM.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7.30 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ADAMIČEVA, izvod 8. ADAMIČEVA;

- od 8.00 do 10.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LEŠNICA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RATEŽ.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 občasno prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JEZERO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Brežic z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Ribnica, Mala Dolina, Podgračeno in Gaj, predvidoma med 7:30 in 14:00 uro in na območju TP Zakot 1, nizkonapetostno omrežje – Trnje – Bruderman, predvidoma med 9:00 in 12:00 uro; na področju Krško okolica (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Armeško, nizkonapetostno omrežje – Proti cerkvi, predvidoma med 8:00 in 12:00 uro in na območju TP Senovo šola, nizkonapetostno omrežje – Prešernova, ulica 9 februarja, keglban, TVD, predvidoma med 9:00 in 12:00 uro.

M. K.