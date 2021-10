Prizadevanja, da bi obdržali mlade doma - Mladim prijazne občine so tudi pri nas

Foto: Tamino Petelinšek/STA

Ljubljana - Predsednik republike Borut Pahor je ob podelitvi certifikatov in 10-letnici programa Mladim prijazna občina priredil slovesnost, na kateri je izpostavil trud občin, da bi obdržale mlade ljudi doma. Poudaril je tudi, da so se razvojne politike občin, ki v svojih programih naslavljajo izzive mlade generacije, izkazale kot uspešne razvojne politike.

Predsednik Pahor se je na slovesnosti zahvalil županom tistih občin, ki so bile včeraj nagrajene za svojo posebno naklonjenost mladi generaciji.

Certifikat Mladim prijazna občina je včeraj prejelo sedem občin. To so Mestna občina Slovenj Gradec in občine Mežica, Ormož, Kočevje, Medvode, Semič in Sežana.

Za novo štiriletno obdobje pa so certifikat prejele mestne občina Koper, Novo mesto, Ljubljana in Velenje ter občine Sevnica, Radlje ob Dravi, Grosuplje, Radovljica, Jesenice, Gornja Radgona, Krško, Ajdovščina, Ravne na Koroškem, Trzin, Žalec in Šentjur.

Certifikat Mladim prijazna občina je priznanje lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe, usmerjene v integracijo vedno novih generacij mladih v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa v spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja mladih.

M. K.