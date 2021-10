Heroji furajo v pižamah orali ledino v Beli krajini

8.10.2021 | 11:00

Črnomelj

- Z mladimi iz Jugovzhodne Slovenije premierno na posvetu Heroji furajo v pižamah iskali rešitve za zmanjšanje voženj pod vplivom alkohola.

Bela krajina je ena od mnogih slovenskih regij, kjer je kultura pitja zaradi vinorodnih značilnosti pokrajine zelo prisotna. Zato so v Zavodu VOZIM skupaj s partnerji Toyoto Slovenija, Zavarovalnico Generali in agencijo Luna \TBWA tudi tukaj izvedli posvet iniciative za manj voženj pod vplivom alkohola Heroji furajo v pižamah, prvi v Jugovzhodni Sloveniji, v torek je potekal v Kulturnem domu Črnomelj.

Posveta se je udeležilo 26 mladih iz Srednje šole Črnomelj, ki živijo v občinah Bele krajine. Posvet se je ob upoštevanju trenutnih vladnih odlokov odvijal v živo, kjer so se jim pridružili tako lokalni odločevalci kot predstavniki policistov in gasilcev. Le nekaj strokovnjakov se je v sklepnem delu posvetu pridružilo preko spleta.

Uvodoma so zbrane s pozivom, naj se vožnje pod vplivom alkohola vselej vzdržijo, nagovorili Danijela Nedič Orešič, direktorica občinske uprave Črnomelj, Elizabeta Prus, ravnateljica Srednje šole Črnomelj in Doroteja Kuhar, predstavnica NIJZ, območne enote Novo mesto, ki so vsem zaželeli uspešen posvet. Nato je mlade s pomočjo izkušenj strokovnjakov in zgodbo poškodovanca do rešitev za manj voženj pod vplivom alkohola vodil ambasador Zavoda VOZIM in poškodovanec Nino Batagelj.

Tokrat je posvet s svojo zgodbo o tem, kako je pristal na vozičku, odprl Žiga Breznik, kar je mlade najbolj pritegnilo in se jih dotaknilo. Sledila je predstavitev raziskave fokusnih skupin s strani Eve Jančar, predstavnice Mladinskega centra Bit. Podatki o vožnji pod vplivom alkohola so bili za mlade iz te regije dokaj spodbudni, rezultati na področju pitja alkohola pa bi lahko bili bolj spodbudni. Na strokovni okrogli mizi so sodelovali dr. Maja Roškar iz NIJZ, Jože Weiss iz Gasilske zveze Črnomelj, Borut Ravnikar iz Policijske postaje Črnomelj in Dragica Sternad Pražnikar iz AVP. Spregovorili so o pomenu preventive pri vožnji pod vplivom alkohola in pitju alkohola med mladimi. Odziv mladih na slišano je bil, kot sporočajo organizatorji, zelo pozitiven, kar jih je dodatno motiviralo, da so se pri snovanju predlogov za lokalne odločevalce še posebej potrudili.

Pri tem so mladi izrazili željo po več delavnicah in ozaveščanju glede problematik pitja alkohola in vožnje pod vplivom, tako v šolah kot drugod, saj menijo, da takšnih vsebin ne slišijo dovolj. Prepoznavajo, da je zgled staršev pri pitju alkohola zanje pomemben, ter si želijo, da jih pridejo na zabavo iskat, saj vedo, da se ob takšnih priložnostih praviloma pije alkohol in je včasih težko reči »ne«, si pa želijo po svojih močeh prispevati k večji varnosti tako sebe kot drugih. Zato bi bili veseli urejenega javnega prevoza, pa četudi zgolj ob večjih dogodkih, kar bi zanje pomenilo možnost nemotene zabave in hkrati varne vrnitve domov. Prav tako vidijo smisel v strožjem nadzoru nad prodajo alkoholnih pijač ter višjih cenah alkohola.

Tako šolniki kot strokovnjaki so jih pri tem podprli in izrazili interes za nadaljnje aktivnosti na omenjenih področjih. Iniciativa Heroji furajo v pižamah pa napoveduje, da bo Črnomelj in sosednje kraje še obiskala z delavnicami na srednjih šolah ter brezplačnimi vožnjami z zabav.

M. K.