Vlomili v tri aparate s hrano in potrgali bakrene obrobe

8.10.2021 | 11:50

Včeraj nekaj po 15. uri so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v Dobruški vasi. Policisti PP Šentjernej so opravili ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 32-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil 63-letnega voznika. 63-letni voznik in potnica v njegovem vozilu sta se v nesreči lažje poškodovala. Povzročitelju nesreče bodo policisti izdali plačilni nalog.

Vlomi in tatvine

Na Šmarješki cesti v Novem mestu je med 6. 10. in 7. 10. neznanec vlomil v prostore podjetja in ukradel 400 evrov.

Okoli 22.30 je v Žabji vasi v Novem mestu nekdo vlomil v tri aparate s prehrambenimi izdelki in povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

S strehe zapuščenega objekta na Seidlovi cesti v Novem mestu pa so potrgali bakrene obrobe.

Nezakoniti migranti

Policisti so na območju Dobove izsledili in prijeli državljana Afganistana, na območju Čateža ob Savi (PP Brežice) dva državljana Irana in državljana Turčije in na območju Župelevca (PP Brežice) državljana Turčije. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

M. K.