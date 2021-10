Rezultati testiranja spet boljši kot dan prej

8.10.2021 | 13:15

V četrtek so v Sloveniji opravili 4709 PCR-testov in z njimi potrdili 838 okužb z novim koronavirusom, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Delež pozitivnih testov je tako znašal 17,8 odstotka. Za primerjavo: prejšnji četrtek je ob 972 potrjenih primerih delež pozitivnih izvidov znašal 18,2 odstotka.

Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb trenutno zdaj znaša 816, kar je 20 manj kot dan prej. Padla je tudi 14-dnevna incidenca na 100.000 prebivalcev, ki je zdaj 559 okužb na 100.000, kar je pet manj v primerjavi s povprečjem dan prej.

V bolnišnicah po podatkih vlade zdravijo 413 covidnih bolnikov, 115 jih potrebuje intenzivno zdravljenje. Umrli sta dve osebi.

Po oceni NIJZ je v državi trenutno 11.839 aktivnih primerov okužbe, kar je 104 manj kot dan prej.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je pri nas po podatkih NIJZ cepljenih 1.133.688 ljudi, z vsemi odmerki cepiva pa 1.033.141.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo 29 covidnih bolnikov (včeraj 32), od tega osem na intenzivni terapiji. Dva nova pacienta so sprejeli in jih pet odpustili.

V SB Brežice covidnih bolnikov nimajo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Trebnje 10, Novo mesto 9, Ribnica 8, Črnomelj 5, Kočevje, Metlika, Žužemberk in Sodražica 3, Šentjernej, Mirna Peč in Šmarješke Toplice 2, Dolenjske Toplice, Straža, Mokronog Trebelno, Škocjan in Osilnica 1

Posavje - Krško 14, Brežice 9, Sevnica in Kostanjevica ob Krki 3, Radeče 1

M. K.