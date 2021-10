Občinarji od zdaj na etični pogon

8.10.2021 | 14:35

Izidor Jerala: V novem Občinskem prostorskem načrtu ni nekih generalnih sprememb, ki bi vas morale skrbeti.

Novo mesto - Novomeški občinski svetniki so na sinočnji seji, prvi po nekoliko podaljšanih poletnih počitnicah, sprejeli etični kodeks funkcionarjev Mestne občine Novo mesto, pred tem pa med drugim po skrajšanem postopku tudi rebalans letošnjega proračuna in dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta, najpomembnejšega planskega dokumentu občine, ki ga Novomeščani temeljito spreminjajo prvič po letu 2009, soglašali s pristopom Mestne občine Novo mesto k Evropskemu združenju za teritorialno sodelovanje (EZTS): Poti prihodnosti Ljubljana - Novo mesto – Karlovec – Zagreb ter dali soglasje h kandidaturi dr. Lee-Marije Colarič-Jakše za dekanjo Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto, katere soustanovitelj je Mestna občina Novo mesto.

Najpomembnejše spremembe Občinskega prostorskega načrta je svetnikom predstavil Izidor Jerala z oddelka za okolje in prostor, ki je v uvodu poudaril, da občina z občinskim prostorskim načrtom rezervira zemljišča za tiste dejavnosti, ki so v javno korist: "Torej za bivanje, pridelovanje hrane, varstvo narave, varstvo vodnih virov, varstvo pred naravnimi nesrečami, gospodarsko dejavnost … Gre za izjemno obsežen dokument, ki smo ga začeli pripravljati leta 2015 in ga pred enim letom poslali v Ljubljano. V novem Občinskem prostorskem načrtu ni nekih generalnih sprememb, ki bi vas morale skrbeti. Od skupno 2037 pobud občanov jih je bilo sprejetih 880, vpogled v dokumentacijo v zvezi z rešitvijo pobud pa je dostopna tudi preko spleta. Javna razgrnitev predloga Občinskega prostorskega načrta bo trajala en mesec, od 15. oktobra do 15. novembra, v tem času pa bomo za pojasnila odprli tudi dve telefonski številki," je pojasnil Jerala.

Med pomembnejšimi novostmi novostmi je razširitev gospodarski dejavnosti namenjenih območij ob Zagrebški cesti severno od kompleksa Tovarne zdravil Krka in v trikotniku ob Straški cesti pri tovarni Adria, prekvalifikacija zemljišč na območju Arheološkega parka Situla iz kmetijskih v zelene površine ter razglasitev protipoplavnega območja nad Brusnicami. Zanimivo je tudi, da spremembe Občinskega prostorskega načrta predvidevajo tudi pred tem drugi rabi namenjena zemljišča vrnitev v kmetijsko rabo, kar na primer velja za območje Grabna oziroma Drgančevja, kjer kmetijska zemljišča, ki jih uporablja tja preseljena mestna kmetija, ne bodo več namenjena športni dejavnosti.

Novomeška občina s sinočnjim sklepom občinskega sveta prva pristopa k Evropskemu združenju za teritorialno sodelovanje (EZTS): Poti prihodnosti Ljubljana - Novo mesto – Karlovec – Zagreb, v katero se povezujejo občine tako imenovani dolenjski železniški progi, njen cilj pa je neposredno črpanje denarja z evropskih infrastrukturnih razpisov za posodobitev oziroma gradnjo sodobne dvotirne elektrificirane železniške povezave med Ljubljano in Karlovcem, kamor že dolgo neposredno ne vozi noben potniški vlak.

Občinski svet je sprejel tudi rebalans letošnjega proračuna zaradi prilagajanja izvajanju številnih investicij in črpanju državnih in evropskih sredstev. Kljub rebalansu občina s proračunom ohranja postopno zniževanje zadolženosti, ki traja od leta 2015. Na rebalans je vezana tudi poravnava v sodnem postopku za zavrnjena plačila za projektantske storitve ustavljenega projekta Cerod 2 s tožnikoma, podjetjema RIKO in Helektor. S poravnavo, ki jo je že potrdil svet županov Cerod, se bodo občine družbenice izognile večjemu delu zamudnih obresti oziroma bo njihov strošek v primerjavi s sodbo na prvi stopnji nižji za 550 tisoč evrov.

