Med občinama se iskri: Radi bi izstopili, a ne iz zavoda

8.10.2021 | 14:00

Alojzij Kastelic

Andrej Martin Kostelec

CIK Trebnje

Šentrupert - Zaradi finančnih težav želi Občina Šentrupert izstopiti iz galerijske dejavnosti javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo (CIK) Trebnje. O tem so ponovno razpravljali na zadnji seji občinskega sveta, ki se je je udeležil tudi župan Trebnjega Alojzij Kastelic, kajti trebanjska občina ima med štirimi občinami ustanoviteljicami zavoda večinski delež. Po njegovih besedah je CIK Trebnje enoten zavod, zato ne podpira namere Šentruperta. »Če želite izstopiti, izstopite v celoti iz ustanoviteljstva zavoda,« je predlagal šentrupertskim svetnikom in županu.

Občina Šentrupert ima svoj zavod Dežela kozolcev, z izstopom iz galerijske dejavnosti CIK-a bi letno prihranila okoli 20.000 evrov.

Na svetu ustanoviteljic javnega zavoda CIK Trebnje so se strinjali z izstopom Občine Šentrupert ob pogoju, da se sprejme ustrezen odlok, ki bo to urejal. V Šentrupertu so pripravili predlog odloka, za katerega pa trebanjski župan ocenjuje, da je v veliki meri nedorečen, zlasti v določanju upraviteljskih pristojnosti občin ustanoviteljic.

Alojzij Kastelic je na seji med drugim tudi poudaril, da ima Občina Šentrupert ob morebitnem izstopu možnost, da druge izobraževalne dejavnosti, ki jih izvaja CIK Trebnje, urejajo vsako leto s pogodbo. »Tako ne boste nič poslabšali položaja svojih občanov,« meni trebanjski župan.

Nad njegovim predlogom svetniki pa tudi župan Šentruperta niso bili navdušeni. Trdijo, da jih Kastelic ovira pri njihovi odločitvi in so prepričani, da imajo pravico izstopiti samo iz galerijske dejavnosti zavoda.

V Šentrupertu so predvidevali, da bodo izstopili že letos, zato za galerijsko dejavnost CIK Trebnje v občinskem proračunu niso zagotovili sredstev, a se jim morda zaradi tega obeta tožba, podrobneje poročamo v tiskanem Dolenjskem listu.

Kamen spotike je sicer tudi Knjižnica Pavla Golia Trebnje.

Tudi o tem podrobneje v novem, tiskanem Dolenjskem listu.

Rok Nose