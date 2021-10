FOTO: Dan odprtih vrat za starejše v Šentrupertu

8.10.2021 | 18:00

Center za krepitev zdravja Trebnje je izvajal testiranja telesne pripravljenosti starejših oseb.

DU Šentrupert je predstavilo priljubljeno igro petanka.

Šentrupert - Občina Šentrupert je v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) danes dopoldan v Deželi kozolcev pripravila dan odprtih vrat za starejše. Kot so zapisali, so z njim želeli občane in njihove svojce informirati o aktivnostih in programih različnih društev in organizacij, ki se pri svojem delu dnevno ukvarjajo s problemi in izzivi starejših občanov, jim nudijo pomoč, različne storitve, osmišljajo prosti čas, skrbijo za medgeneracijsko vez in posledično zmanjšujejo osamljenost in preprečujejo izključenost starejših iz družbe.

Že zjutraj je bila organizirana šola zdravja, NIJZ je predstavil preventivni program v luči skrbi za lastno dobro počutje, Center za krepitev zdravja Trebnje pa je izvajal meritve in testiranje telesne pripravljenosti starejših oseb. Tega se je udeležila tudi Rozi Starina iz Šentruperta, ki je na ta način preverila svoje fizične spodobnosti. »Lahko bi večkrat na leto pripravili kaj podobnega,« je bila zadovoljna.

Nekateri so se udeležili tudi delavnice na temo, kaj lahko naredim, ko imam težave z nespečnostjo. Društvo upokojencev Šentrupert je organiziralo igranje igre petanke, ki je med starejšimi zelo priljubljena, zapel je tudi mešani pevski zbor DU Šentrupert. Na stojnicah so svoje aktivnosti in programe predstavile različne organizacije, društva oz. zavodi, in sicer Center za socialno delo Dolenjske in Bele krajine, Univerza za tretje življenjsko obdobje pri CIK Trebnje, Knjižnica Pavla Golia Trebnje, DSO Trebnje in tudi Zavod Dežela Kozolcev.

Predstavljen je bil tudi projekt Prostofer, ki starejšim, ki so ostali sami oziroma brez prevoza, omogoča brezplačne prevoze do nujnih opravkov. Tudi v Šentrupertu bi se radi priključili temu projektu, zato pozivajo prostovoljce voznike, ki bi radi pomagali ostalim, da se javijo.

Besedilo in fotografije: R. N.

